Большинство электроэнергии в Украине производится без выбросов углерода: Галущенко о внедрении "зеленых" технологий

Украина значительно опережает многие европейские страны по части декарбонизированной энергии, производя большинство электроэнергии без выбросов углерода. Несмотря на вызовы войны, страна продолжает внедрять "зеленые" технологии и двигаться к энергетической независимости.

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Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко. "Этот показатель превышает результаты многих европейских государств и демонстрирует весомый шаг Украины в направлении "зеленой" трансформации", – отметил Галущенко.

Украина последовательно внедряет новейшие технологии в своей энергетической отрасли, что позволяет двигаться к цели стать энергонезависимым государством. Галущенко подчеркнул, что современные вызовы требуют ускорения процессов внедрения новых энергоэффективных решений.

Война внесла коррективы в планы энергетической трансформации страны, заставив Украину действовать гораздо быстрее, чем это было запланировано. Несмотря на постоянные обстрелы и разрушение инфраструктуры, Украина продолжает движение по достижению энергетической независимости и внедрению "зеленых" технологий.

"Шаги, которые другие страны делали в мирное время годами или даже десятилетиями, мы должны сделать очень быстро. И я абсолютно уверен, что мы сможем это сделать", - отметил министр.

Украина стремится максимально эффективно использовать потенциал возобновляемой энергетики и ускорить процессы перехода к полной декарбонизации. Современные технологии, внедряемые в военное время, помогают стране укреплять свою позицию на международной арене как активно борющейся с климатическими изменениями страны.

Галущенко подчеркнул, что, несмотря на все трудности военного времени, украинское правительство продолжает работать над созданием энергетической системы, которая будет устойчивой к внешним вызовам и независима от внешних факторов. Эта работа продолжается не только в контексте внутренних реформ, но и в сотрудничестве с международными партнерами, поддерживающими усилия Украины в создании "зеленой" энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при худшем сценарии зимой свет в домах украинцев может быть только по 6 часов в сутки. Впрочем, если температура воздуха будет держаться значительно выше нуля, отключений электроэнергии не будет.

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