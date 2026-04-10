Большие ТЭС будут больше не нужны: как хотят изменить энергосистему Украины

В Украине может существенно измениться структура электрической генерации – акцент с тепловых электростанций (ТЭС) постепенно будет смещаться к источникам "зеленой энергии". В частности, страну ждет развитие инфраструктуры биогазовых электростанций и возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, пишет LB.ua. Он объясняет свое мнение тем, что международные финансовые организации, за чей счет идет развитие украинской энергетики, не будут выделять финансирование на традиционную тепловую генерацию.

"Никто сейчас не строит за свои средства, их берут у международных финансовых организаций, а они все нацелены на развитие "зеленой" генерации", – отмечает Зайченко.

В "Укрэнерго" считают, что базой будущей энергосистемы должна быть атомная генерация, и сейчас в Украине увеличиваются ее мощности. Кроме того, Украина должна развивать полупиковую генерацию, роль которой ранее выполняли ТЭС.

"В будущем это будут, скажем, биогазовые электростанции, которые будут работать как "зеленые". Плюс развитие возобновляемых источников энергии в комплексе с высокоманевренной генерацией и аккумуляцией – это наше будущее", – считает Виталий Зайченко.

Кроме того, обновленная энергосистема будет иметь показатель выбросов углекислого газа не выше, чем сейчас (150 г/кВт-ч, тогда как прямые выбросы угольных ТЭС – 924 г/кВт-ч). В то же время она будет экономически более выгодной, благодаря модернизации или закрытию максимально неэффективных с точки зрения энергопотребления заводов.

"Технологии дешевеют, и я думаю, инвесторы пойдут. Гигантов вроде ЗАЭС + Запорожская ТЭС – 10 ГВт на одной площадке – больше не будет. ЗАЭС строилась под нужды таких же мощных гигантских потребителей – металлургических комбинатов. Но все меняется. Сейчас потребление идет в другую сторону – датацентры, небольшие производства, которые потребляют экономно", – объяснил Зайченко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина активно готовится к следующему отопительному сезону – правительство определило, что стране нужно накопить до 14,6 млрд кубометров газа. Критический же минимум определен в 13,2 млрд. Для этого государство обеспечивает импорт топлива, закачку в хранилища и диверсификацию маршрутов поставок, чтобы стабильно пройти сложную зиму даже в условиях постоянных обстрелов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

