Больше суток без света: где в Украине самая сложная ситуация с отключениями электроэнергии

Из-за непогоды в Украине обесточены 44 населенных пункта. Самая сложная ситуация в Кировоградской области. Там больше суток без напряжения 30 населенных пунктов, всего – почти 2,5 тысячи потребителей.

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Причина – гололедица на проводах воздушных линий электропередачи диаметром 60-89 мм. Такие величины за период наблюдений с 1945 года не фиксировались. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики 15 января.

"К сожалению, есть кражи проводов на упавших линиях. Из-за этого энергетики вынуждены ставить восстановленные линии под охранное напряжение, что замедляет темпы восстановления. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заявили, что из-за технических нарушений есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Запорожской областях. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 373 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

"Импорт электроэнергии осуществляется из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем импорта составляет 4687 МВт*ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 574 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт. Экспорт сегодня осуществляется", – добавили в компании.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам рекомендовано иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Среди таких, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей. Лучше всего иметь несколько свечей разных размеров и фонариков на батарейках.

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