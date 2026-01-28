Больше полумиллиона киевлян без света, в Украине масштабные графики: ситуация с отключениями 28 января

В среду, 28 января, во всех областях Украины введены почасовые отключения электроэнергии. Аварийные графики (из-за дефицита) введены в Киеве (без света более 700 тыс. потребителей), Харьковской области, а также в Одессе и некоторых районах Одесской области. Обесточивания из-за аварий в сетях (причина – непогода) сохраняются в части Хмельницкой области.

Об общей обстановке в энергетике сообщает "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 27 января: главное

Из-за новых обстрелов обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. В Киев е и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной.

е сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуация остается сложной. Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.

света различаются по областям. Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. В энергосистеме Украины все еще действует режим чрезвычайной ситуации.

Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

просят потреблять электроэнергию экономно. Из-за непогоды без электроснабжения остаются 730 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях.

без электроснабжения остаются 730 населенных пунктов в Винницкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Тернопольской, Черниговской и Черкасской областях. Потребление электроэнергии снизилось из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов и сложных погодных условий.

Отключения электроэнергии по регионам: какая ситуация с графиками

Киев

Введены экстренные отключения электроэнергии, почасовые графики не работают. По данным Министерства энергетики, накануне вечером вообще без электроснабжения оставалось 710 тыс. потребителей.

Министр Денис Шмыгаль заявил, что главная цель энергетиков – вернуть столицу в прогнозируемые графики отключений. "Энергосистема повреждена неравномерно, поэтому первые недели, пока идет восстановление, графики в разных энергоузлах могут отличаться. Это будет зависеть от пропускной способности сетей конкретного района", – предупредил Шмыгаль.

"С осени Россия системно бьет по энергетике столицы. Удары были целенаправленные: по генерации и ключевым узлам передачи электроэнергии. Из-за этого Киев потерял часть собственного источника света и стал больше зависеть от электроэнергии из других регионов. Враг также пытается сорвать именно эту передачу и изолировать город от энергосистемы страны. Ситуацию осложняет холод. Когда нет тепла, люди вынуждены греться электроприборами. В часы, когда появляется свет, тысячи приборов включаются одновременно. Ослабленные сети не выдерживают, и возникают аварии, особенно на левом берегу", – объяснили также в ДТЭК.

Киевская область

28 января применяются стабилизационные (почасовые) отключения. Общий график не публикуется, жителям региона нужно смотреть расписание по своему адресу на ресурсах облэнерго.

Кроме того, энергетики предупреждают, что графики могут меняться в течение дня в зависимости от команд "Укрэнерго". Поэтому потребителям советуют время от времени проверять свое расписание.

Харьковская область

В Харькове и области применены аварийные отключения. Одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений:

1.1 – 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 1.2 – 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 2.1 – 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 2.2 – 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 02:00-09:00 (7 ч), 12:30-19:30 (7 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч); 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч); 4.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч); 4.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 05:30-12:30 (7 ч), 16:00-23:00 (7 ч); 5.1 – 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 5.2 – 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 6.1 – 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 6.2 – 00:00-05:30 (5,5 ч), 09:00-16:00 (7 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).

Хмельницкая область

По состоянию на 8:00 28 января обесточенными из-за последствий непогоды оставались 28 населенных пунктов. Три из них – частично.

"Это самые сложные и самые отдаленные участки. Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления распределения электроэнергии", – отметили в облэнерго.

В области также действуют почасовые графики отключений. Суммарное время без света достигает 18 часов в сутки:

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения.

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в марте украинцы будут платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года, после чего его либо пересмотрят, либо оставят на текущем уровне.

