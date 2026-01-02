Беженку суд заставил заплатить за отопление квартиры в Украине, в которой она с семьей давно не живет: что стоит знать

Коммунарский районный суд города Запорожья удовлетворил иск "Городских теплосетей" и обязал семью беженцев заплатить долг за отопление и горячую воду в размере 48,2 тыс. грн. При том в эту сумму входит период отопления квартиры, когда семья уже выехала за границу и там никто не проживал.

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела 333/7789/25. Владелица квартиры предоставила в суд отзыв, в котором просила при рассмотрении дела учесть ее семейные обстоятельства и нынешнее место жительства за границей, учесть требование о необходимости перерасчета задолженности за период, когда квартира не использовалась для проживания.

"Городские теплосети" требовали оплатить долг по поставке тепловой энергии с января 2020-го по февраль 2025-го. Часть этого периода семья проживала за границей и квартирой не пользовалась.

"Ответчики не выполнили своих обязательств по оплате предоставленных услуг, суд пришел к выводу, что указание ответчиками о не пользовании квартирой в течение длительного времени не освобождает от обязательств по уплате задолженности за предоставленные услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды", – говорится в решении суда.

Суд исковые требования концерна "Городские тепловые сети" о взыскании задолженности удовлетворил и обязал заплатить 48 тыс. 240 грн долга.

Отметим, беженцы, которые покинули территорию Украины, не освобождаются от обязанности платить за коммунальные услуги в своих квартирах и возвращать кредиты. Украинские суды принимают решения, в которых обязывают их погасить долги.

