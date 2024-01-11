Без света сейчас 418 населенных пунктов: энергетики обратились к украинцам

В Украине по состоянию на утро 11 января обесточены 418 населенных пунктов. Потребление ниже, чем вчера, но в целом остается самым высоким за отопительный период. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансированно в сложных условиях, следует потреблять электроэнергию бережно.

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К утру из-за непогоды обесточен 281 населенный пункт. Без питания находятся потребители в 4 областях (Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской), об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" сегодня.

По боевым действиям и по другим причинам без света остается 418 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой Харьковской, Херсонской областях.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Прогнозируется возможный незначительный дефицит в энергосистеме – около 1%. Для покрытия будет задействована вся мощность работающих в системе электростанций. Введение графиков ограничения потребителей не планируется.

"Для покрытия высокого уровня потребления все виды электростанций сейчас работают на максимально возможной, по состоянию на сейчас мощности. Но тепловые электростанции все еще восстанавливаются после массированных ракетных ударов прошлой зимой – на 2 блоках продлен срок аварийного ремонта. Ресурсы гидроэлектростанций – ограничены, а работе солнечных электростанций мешает плотная облачность», – сообщает компания.

В "Укрэнерго" просят потребителей в ближайшие дни особенно внимательно отнестись к использованию энергоемких электроприборов в течение всего дня с 08.00 до 18.00. Чтобы помочь энергосистеме работать сбалансированно в сложных условиях, потребляйте электроэнергию бережно.

Как сообщал OBOZ.UА, украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде запастись водой и пищей.

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