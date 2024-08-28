Без света до 7 часов: графики отключений в Киеве переписали. Что нужно знать

28 августа в Киеве и области введены жесткие графики отключений электроэнергии, включающих светло-серые зоны. В эти периоды свет может отсутствовать частично или полностью в течение всего времени отключения, что означает отсутствие электроэнергии до 7 часов.

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Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. "Возвращаемся к стабилизационным отключениям по графикам по применению светло-серых зон", – говорится в сообщении.

Киев и Киевская область снова сталкиваются с усиленными отключениями электроэнергии. 28 августа "Укрэнерго" сообщило о возможности введения графиков стабилизационных отключений в Киеве и области. Первоначально планировалось, что ограничения охватят две очереди, однако из-за увеличенной нагрузки на энергосистему было принято решение о применении более жестких мер.

Это привело к вводу графиков со светло-серыми зонами, которые оказывают значительное влияние на наличие света в домах жителей. Ключевым аспектом является количество очередей отключений, непосредственно влияющих на то, будет ли свет в светло-серых зонах:

одна-две очереди : в этот период электроэнергия в светло-серых зонах будет присутствовать;

: в этот период электроэнергия в светло-серых зонах будет присутствовать; три очереди : свет в одной из очередей со светло-серыми зонами может отсутствовать от 1 до 2 часов. При следующем отключении электроэнергии в светло-серых слотах не будет уже в другой очереди;

: свет в одной из очередей со светло-серыми зонами может отсутствовать от 1 до 2 часов. При следующем отключении электроэнергии в светло-серых слотах не будет уже в другой очереди; четыре очереди : в таком случае свет будет отсутствовать в течение всего периода светло-серой зоны.

Светло-серые зоны в графиках отключения являются определенными временными промежутками, когда электроснабжение может быть нестабильным. Эти зоны отличаются от обычных отключений тем, что они менее предсказуемы и могут изменяться в зависимости от нагрузки на энергосистему.

График отключений света в Киеве : где смотреть

В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Также при использовании большого количества очередей могут применяться зоны возможных отключений, тогда график переходит в режим " 7 часов нет света, 2 часа есть". Узнать график можно несколькими способами:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Киевляне также имеют возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

В столичных графиках есть распределение на цветовые зоны. Вот что означают клетки :

белый (т.н. белая зона) – свет гарантированно есть (при отсутствии аварийных ситуаций);

светло-серый (т.н. серая зона) – возможные отключения электроэнергии;

темно-серый (т.н. черная зона) – гарантированное отключение (если введены графики).

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