Бесконечно ремонтировать энергообъекты не удастся, есть предел: глава "Укрэнерго" указал на важную проблему 

В Украине необходимо строить новые генерирующие мощности. Количество ремонтов энергетических объектов ограничена, рано или поздно их придется заменять.

Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает пресс-служба ведомства. Он пояснил, что количество ремонтов энергетических объектов имеет свой предел: можно 16 раз восстановить после прилетов построенный в 60-х годах энергоблок, а на 17 это уже будет технически невозможно.

"Вопрос нашего выживания в том, что пройдет следующая зима, мы устоим, и дальше будет следующая зима. Война окончится победой. Сосед сумасшедший останется. Для того чтобы подготовиться ко всем остальным зимам, нам нужно сегодня начинать действовать, чтобы построить новые генерирующие мощности", – отметил Кудрицкий в своем выступлении.

Видео дня

Вместо одной электростанции мощностью 1000 МВт нужно иметь 100 маленьких электростанций, мощностью 10 МВт. Тогда никто не сможет, даже отправив тысячу ракет, положить такую энергосистему.

"А во-вторых, это вопрос стоимости энергомикса. Для того чтобы его удешевить, нужны инвестиции. И нам нужно привлекать эти инвестиции уже вчера. А чтобы инвестор пришел и построил новую станцию, он должен на 2-5-летний период понимать две вещи. Во-первых, по какой цене он может рассчитывать, как он вернет эту инвестицию. И во-вторых, он должен понимать, что с ним рассчитаются", – подчеркнул глава "Укрэнерго" в своем выступлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук ранее рассказал, что в настоящее время в мире не существует полноценной работающей технологии, позволяющей накапливать и хранить электричество в огромных батареях – чтобы в случае блэкаутов подавать его людям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!