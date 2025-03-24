Украинцы получают от "Нафтогаза" платежки за газ с несуществующим долгом: что происходит

Клиенты "Нафтогаза" (обслуживает 98%, или более 12 млн домохозяйств) могут получить платежку с насчитанным долгом – даже если на самом деле его нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого, следует сверять все данные перед оплатой.

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Об этом сообщили в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там объяснили, что если цифры введены с ошибкой или вообще не указаны, это может привести к ряду неприятных последствий. В частности:

задержке зачисления средств;

попаданию их на другой счет.

"Исправление таких ситуаций требует времени. А иногда дополнительных обращений в службу поддержки или банка", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, избежать начисления долга за газ можно. Для этого следует:

Убедиться, что лицевой счет указан правильно.

Сверить номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если платите через кассу или терминал, проверить все реквизиты перед подтверждением.

Использовать официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.

Тариф на газ с 1 апреля

В то же время, до конца отопительного сезона для клиентов "Нафтогаза" не будут менять тариф. Таким образом, до 30 апреля они будут платить за газ 7,96 грн за кубометр. Также не будут менять расценки на тепло и электроэнергию.

"Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона", – сообщает "Уряд online".

Вместе с тем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, после окончания отопительного сезона украинцы будут платить за газ по прежним тарифам. Он отметил: в настоящее время Кабмин не обсуждает изменение коммунальных расценок.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квитанции за оплату счетов за свет, газ, воду и т.д, следует сохранять. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

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