Как украинцам подготовиться к отопительному сезону: что должен сделать каждый прямо сейчас

Украинцы могут самостоятельно подготовиться к отопительному сезону. Один из способов – правильно расположить мебель в квартире.

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Так, в зонах отдыха будет держаться более комфортная температура без дополнительного обогрева. Такие советы озвучили в Yasno.

Какие еще есть способы подготовиться к холодам?

Украинцы могут подготовить батареи

Чтобы в квартире было теплее, следует избегать перекрытия тепла, исходящего от батарей, шторами, мебелью и декоративными решетками. Также нужно помыть батареи, если на них много пыли и установить за ними экраны из фольги.

За счет этого теплоотдача увеличится на 20%.

Позаботиться о дополнительном обогреве

Если есть возможность, можно приобрести отопитель. При выборе следует учитывать особенности помещения, принцип действия и потребления.

Если электрообогреватель включать ежедневно по шесть часов в течение месяца, то потребление керамического, конвекторного или инфракрасного составит 90-270 кВт-ч, масляного 270-450 кВт-ч, тепловентилятора – 360-720 кВт-ч.

Проверить надежность проводки

Чтобы избежать проблем при увеличении нагрузки на сеть, следует проверить исправность проводки, розеток и электроприборов. Для этого лучше воспользоваться услугами специалиста.

Как ранее писал OBOZREVATEL, сегодня, 12 сентября, по техническим причинам частично обесточены потребители в Одессе. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

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