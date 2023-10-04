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Чтобы устранить большие долги в энергетике, необходимо либерализовать энергорынок, – Плачков

Мария Шевчук
Экономика
1 минута
177
Чтобы устранить большие долги в энергетике, необходимо либерализовать энергорынок, – Плачков

Благодаря внедрению либерализованной модели энергетического рынка можно устранить большие накапливаемые на нем долги.

Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков.

По его словам, в Украине создан самый современный рынок электроэнергии, но установленные на нем ограничения, в частности прайс-кепы, не позволили ему нормально работать.

"Цены должны быть справедливыми, но не искусственными. Введение модели либерализации рынка позволит этому рынку нормально работать и мы устраним  те большие долги, которые накапливаются", - сказал Плачков.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что действующие прайс-кепы мешают импорту электроэнергии в часы дефицита в энергосистеме.