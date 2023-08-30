Действующие прайс-кепы не способствуют импорту электроэнергии в дефицитные часы - 'Укрэнерго'

Цены на электроэнергию в Украине должны разрешать свободный импорт электроэнергии, поскольку он важен для балансировки энергосистемы. В то же время действующие прайс-кепы на рынке не способствуют импорту в часы, когда он нужен. Это отметили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго" в ответ на запрос ExPro.

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"НЕК "Укрэнерго" считает, что цены в Украине должны разрешать свободный импорт электроэнергии. Он важен для балансировки энергосистемы. Действующие на сегодняшний день ценовые ограничения не способствуют импорту в часы, когда он нужен, и наоборот, стимулируют импорт тогда, когда потребности в нем нет ", – указывают в компании.

Как отмечают в операторе системы передачи, в последнее время в вечерние пиковые часы Украина импортирует электроэнергию в основном из Словакии и Польши, и обычно цена на этот период суток в соседних странах выше украинских прайс-кепов.

"Если брать рабочие дни на прошлой неделе (21-25 августа), то цена на РДН в Словакии была в среднем на 25% выше украинской. Однако бывает и иначе – позапрошлой неделе (14-18 августа), в пиковые часы цена была ниже, чем в Украине. Возвращаясь к прошлой неделе (21-25 августа), цена на электроэнергию на РДН в Польше была еще выше, чем в Словакии. Именно поэтому, в этот период в украинской энергосистеме не было достаточных объемов импорта электроэнергии для балансировки энергосистемы", - подробно объясняют в "Укрэнерго".

Напомним, 28 августа Укрэнерго снова пришлось просить аварийную помощь из Европы из-за нового рекорда энергопотребления.

Ранее сообщалось, что в Секретариате Энергетического Сообщества проанализировали действующие ценовые ограничения на рынке электроэнергии и пришли к выводу, что их увеличение позволит Украине импортировать электроэнергию в любое время суток в период дефицита.