Чтобы не поднимать цены на бензин, деньги можно взять в казино – обращение в ВР

На сессии Львовского городского совета депутаты обнародовали обращение в ВР с просьбой не повышать акцизы на горючее, потому что от этого пострадают и население, и бизнес по всей Украине, а цены на товары и услуги стремительно вырастут. Зато стоит налогооблагать игорный бизнес, что позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривен.

"Предлагаемое правительством повышение акцизов на горючее уже в ближайшее время способно привести к значительному ущербу как для подорванной войной экономики Украины, так и уровня жизни граждан. В цене почти всех товаров в Украине есть доля транспортной составляющей. К тому же наложение этой составляющей на каждом этапе производства и торговли будет иметь цепной эффект, а цены вырастут практически на все товары", – говорят депутаты.

Особо пострадают сельское хозяйство, транспорт и торговля. Между тем, в госбюджете есть дополнительные возможности – например, сокращение неприоритетных расходов, нахождение недискриминационных источников доходов, а также повышение контроля в бюджетной сфере для обеспечения финансирования оборонных потребностей.

"Да, Счетная Палата заявляет о нарушении в сумме около 60 миллиардов гривен. Должное налогообложение игорного бизнеса и табачной отрасли также позволит привлечь в бюджет десятки миллиардов гривен. Учитывая это, призываем Верховную Раду Украины отказаться от поддержки правительственной инициативы по повышению акцизов на топливо и принять законы, необходимые для привлечения средств от игорного бизнеса", – отмечают депутаты.

Как известно, Кабмин подготовил проект Закона, предусматривающий постепенный рост ставок акцизов на горючее с 1 июля 2024 года. Первый этап повышения ставок состоится уже 1 июля. Акциз на бензин вырастет на 30 евро, до 242,60 евро за 1000 л, на дизель – на 40 евро, до 177,6 евро за 1000 л. В правительстве необходимость повышения акциза объясняют тем, что это необходимо для выполнения директив ЕС.

В свою очередь, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Левушкин заявил, что в случае повышения акцизов, горючее в Украине стремительно подорожает, и будет стоить как в Европе.