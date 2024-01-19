Что будет, если Венгрия все же заблокирует €50 млрд для Украины: посол озвучил три варианта

Венгрия может в очередной раз наложить вето на четырехлетнюю программу от Европейского Союза для Украины на 50 миллиардов евро. Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов озвучил альтернативные варианты, если такое решение будет принято.

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Об этом он сказал в интервью Forbes. По словам Ченцова, есть следующие варианты:

создание Фонда для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС;

Внебюджетный фонд, в который государства-члены ЕС могут вносить вклады;

Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию;

Макрофинансовая помощь, то есть периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии.

Самый первый вариант, по словам посла, дешевле и удобнее, поэтому ему предпочитает. Однако Венгрия может налагать на него вето, но ни одна страна не сможет играть в это постоянно.

"Думаю, что будет принят вариант А", – считает посол.

Он добавил, что в финальном решении могут быть предохранители или положения по периодическому пересмотру показателей. В прошлом году ЕС предоставил около 18 млрд евро для покрытия бюджетного дефицита – в этом году ориентировочно будут такие же показатели. В дальнейшем сумма заимствований будет зависеть от потребностей.

"Надеемся, экономика (Украина, – ред.) заработает и потребности в заимствованиях снизятся", – заключает Ченцов.

Напомним, в правительстве Венгрии продолжают мутить воду по выделению Евросоюзом помощи Украине. У Орбана заявили, что до достижения соглашения с ЕС о новом долгосрочном финансировании еще далеко.

Ранее Венгрия согласится разблокировать предоставление ЕС помощи Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет – однако при ежегодном пересмотре финансирования. Дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно позволит Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

Как сообщал OBOZ.UA:

13 января стало известно, что в Европейском парламенте петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС уже собрала необходимое количество подписей.

А 18 января в Европарламенте была принята резолюция, призывающая урезать права Венгрии в ЕС. Кроме того, Европарламент призывает Европейский совет определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС", согласно статье 7.2 Договора о ЕС. Она предусматривает возможность приостановки права голоса в Совете ЕС.

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