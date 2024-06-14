Чиновникам в Раде захотели урезать "космические" зарплаты: в ответ они начали саботаж

Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления об уменьшении "космических" зарплат сотрудников аппарата парламента. Но в ответ на это чиновники Рады устроили саботаж – они удаляют подписи нардепов под проектом постановления, что идет вразрез с процедурой отзыва таких документов. Кроме того, нардепы заявляют, что глава аппарата Вячеслав Штучный, зарплата которого почти 250 тыс. грн в месяц, уже угрожает им.

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Об этом сообщила автор проекта постановления, народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова в Facebook. Она попросила считать ее пост заявлением о совершении преступления и обратилась к Службе безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований (ГБР).

"На регистрации находился проект постановления по уменьшению зарплат работников аппарата Верховной Рады, которые сейчас получают миллионы, и это не шутка. 200 пустых мест, деньги из которых перераспределяются на космические зарплаты. Это должно было пойти на увеличение фонда оплаты помощников-консультантов депутатов", – рассказала Третьякова.

По ее словам, документ подписали уже около 100 народных депутатов. Однако в какой-то момент подписи начали просто исчезать.

"Подписи начали исчезать из проекта. Физически исчезать. Так исчезло 13 подписей в течение 10 минут, что технически невозможно сделать без вмешательства в систему", – объяснила "слуга народа".

По словам Третьяковой, ее коллега Александра Устинова из фракции "Голос" сохранила скриншоты. "Злоупотребление полномочиями и параллельно давление на нардепов путем обзвона с прессингом, в частности, что не выпустят за границу – это методы, которые господствуют в аппарате ВРУ. Да, вам не послышалось, глава аппарата ВРУ (Вячеслав Штучный. – Ред.) угрожает депутатам", – заявила депутат.

К слову, как свидетельствует декларация самого Штучного, его зарплата за 2023 год составила почти 3 млн грн. То есть в месяц Штучный получал около 250 тыс. грн.

Это приблизительно в разы больше, чем зарплата народного депутата. Нардепы получают в среднем по 19,8 тыс. грн в месяц. В год это 237,6 тыс. – меньше, чем у Штучного за месяц.

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