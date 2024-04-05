Черненко назвал факторы, которые сделают цены на топливо в Украине справедливыми

Кабмин должен установить справедливость на топливном рынке. Нужно "подравнять" ставки акцизов для разных видов топлива и добиться уплаты налогов всеми участниками рынка.

Об этом написал народный депутат VIII созыва Александр Черненко, комментируя правительственный законопроект о повышении акцизов на нефтепродукты.

"Кроме повышения акцизов, Кабмин должен установить справедливость на топливном рынке. Во-первых, акцизы на разные виды топлива должны платиться в соответствии с его энергетической ценностью – то есть дизтопливо и бензин должны стать сравнительно дешевле, а газ – подтянуться до их уровня. Во-вторых, налоги в полной мере должны платить все участники рынка, иначе чиновники будут продолжать выезжать за счет добросовестных компаний. Это все нужно делать одновременно. Тогда и можно ожидать должного эффекта от законодательных решений. А не надеяться, что они сработают сами по себе. Автоматически, так сказать", – написал Черненко.

Он убежден, что нужно устранить диспропорции и несправедливости на топливном рынке.

"Момент первый. Непропорциональная и несправедливая замена акциза на сжиженный газ. Неприкрытый лоббизм, не иначе. Второй момент. В соответствии со срезом топливного рынка, только некоторые его участники добросовестно платят налоги, другие – налоговые уклонисты. Суммарно до 15 млрд грн в год может собирать государство только в этой отрасли, если усилит контроль за сбором налогов", – отметил эксперт.

По его мнению, причиной для повышения акцизов стала нехватка денег в государстве в условиях войны.

"Но ищут чиновники налоги там где легче, а не там где нужно. Так повышение акцизов прямо отразится на ценниках на стелах АЗК, а значит, и на всех других процессах, где задействовано топливо. А это практически все: от товаров до услуг. То есть чиновники пошли традиционным путем – механически полезли в карман к людям. Ну, это не впервые", – подчеркнул экс-депутат.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на своем заседании одобрил законопроект, которым повышаются ставки акцизов на топливо. Согласно проекту закона, в этом году акциз на бензин подорожает на 29,1 евро, на дизельное топливо – на 38,1 евро, а на сжиженный газ – на 3,6 евро за 1 тыс. литров. По данным директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, чиновники "скопипастили" в законопроекте минимальные ставки европейских акцизов. Если посчитать по состоянию на сегодня, налоговая составляющая увеличится в бензине на 7,3 грн/л, дизеле – 9,6 грн/л и LPG – 0,9 грн/л.