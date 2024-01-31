Через порт оккупированного Мариуполя россияне вывезли 140 тыс тонн краденого зерна и металла – ЦТС

В 2023 году порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов – преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной у Украины. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

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Об этом сообщили в "Центре транспортных стратегий".

Оккупированные порты на побережье Азовского моря, Мариуполь и Бердянск, россияне используют для вывоза ворованной продукции с временно оккупированных территорий, а также по военному назначению – доставляя оружие и снаряжение.

Что касается маршрутов незаконного вывоза грузов, то сами россияне информируют, что из Мариуполя суда идут в порты Ростов-на-Дону, Кавказ, Азов, Севастополь. В перспективе планируют открыть маршруты в Ейск и Новороссийск.

Напомним, Россия угнала из порта оккупированного Мариуполя металла на 25 миллионов долларов. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко: он также продемонстрировал спутниковые снимки, на которых видно, как уменьшалось количество металла в порту после захвата оккупантами.