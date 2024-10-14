Через неделю ДТЭК вернул свет в дома жителей 41 населенного пункта после вражеских обстрелов

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет в дома 25,4 тысяч семей в 41 населенном пункте, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Днепропетровской и Донецкой областях.

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Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

Больше обновлений на Днепровщине, которая все чаще страдает от вражеских обстрелов. Здесь на прошлой неделе ремонтным бригадам ДТЭК удалось вернуть свет для 13,7 тысяч семей.

На Донетчине, где продолжаются тяжелые бои, с 7 по 13 октября с разрешения военных удалось вернуть электричество в доме 11,7 тысячи семей.

Несмотря на постоянную опасность энергетики, начинают ремонты сразу, как только это становится возможным.

Напомним, недавно на Днепровщине энергетики ДТЭК Рината Ахметова попали под обстрел.