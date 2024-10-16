Часть украинцев с октября могут перейти на тариф на электроэнергию в 2,64 грн: вот что нужно сделать

В Украине за потребление тока в квартирах и домах, оборудованных только электроотопительными установками, можно платить с 1 октября по 30 апреля по тарифу 2,64 грн за кВт*час. Такой тариф действует только при потреблении до 2000 кВт*час в месяц.

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Как сообщает "Волыньэлектрозбут", такой тариф доступен потребителям по всей стране и при отсутствии другого вида отопления в доме, выполнения технических требований к нему и при надлежащем оформлении документов на имеющееся электроотопление. Будут действовать следующие тарифы:

потребление до 2000 потребленных кВт в месяц – 2,64 грн/кВт∙ч,

потребление свыше 2000 кВт в месяц – 4,32 грн/кВт∙ч за весь объем потребления.

Следовательно, бытовые потребители, уже имеющие оформленные или к началу отопительного сезона оформят документы на свои электроотопительные установки, могут получать платежки по сниженному тарифу на электроэнергию.

"Если до 1 июля 2024 года электроотопление было устроено с соблюдением технических и нормативных требований, это фиксировалось в техническом паспорте дома/квартиры и, соответственно, в паспорте точки распределения, — такой потребитель уже имеет право на льготную цену при потреблении до 2000 кВт на месяц в отопительный период Но нужно понимать, если в частном доме просто отсутствует печное отопление или газовый котел, камин и т.д., а фактически есть только электрокотел, или когда в многоквартирном доме отсутствует централизованное отопление по каким-то причинам и люди сделали себе "теплые полы" но не придерживались установленного порядка устройства электрообогрева, то для них эти льготные цены не будут действовать", – объясняет директор ООО "Волыньэлектрозбут" Оксана Гентиш.

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