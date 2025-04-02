Бюджет недополучил 2 млрд грн поступлений из-за реэкспорта металлолома, – Кисилевский

В прошлом году из Украины в Европейский союз вывезли около 300 тыс. тонн лома черных металлов через нулевую пошлину на экспорт. Львиная доля металлолома транзитом через Констанцу и другие порты пошла в Турцию и другие страны, в обход пошлины в 180 евро на тонну. По оценке замглавы комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрия Кисилевского, это привело к недополучению государственным бюджетом около 2 млрд грн поступлений.

Видео дня

"Если бы этот лом пошел на украинские заводы, это создало бы больше добавленной стоимости на производстве, больше налогов, ВСУ могли бы получить больше средств на финансирование потребностей по обороне Украины", – написал нардеп.

Он выразил убеждение, что Украина должна начать консультации с европейскими партнерами относительно их способности отслеживать конечного потребителя сырья, а также других более прикладных мер для того, чтобы это дефицитное сырье оставалось и перерабатывалось в стране.

"Все это еще раз демонстрирует, что, когда речь идет об экономических интересах, все наши соседи – и враги, и союзники, играют каждый сам за себя. Украина должна быть максимально жесткой в отстаивании собственных национальных интересов", – резюмировал парламентарий.

Напомним, в прошлом году ломоуборочные предприятия Украины нарастили экспорт лома черных металлов на 60,7% по сравнению с 2023 годом. В GMK Center заявили, что в условиях усложненного сбора сырья, массовый вывоз лома за границу угрожает стабильности работы украинской металлургической отрасли и осуществлению планов по наращиванию производства стали.