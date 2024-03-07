Бюджет недополучает миллиарды из-за бездействия НКРЭКУ – СМИ

Государство недополучает миллиарды в бюджет из-за бездействия НКРЭКУ и к этим схемам, вероятно, имеет отношение глава этой структуры Валерий Тарасюк. Об этом говорится в журналистском расследовании издания kp.ua, сообщают "Українські новини".

Как выяснили журналисты, в последние годы предприниматели массово подключались к сетям операторов систем распределения под видом "бытовых потребителей". "В начале текущего года контролирующими органами в ходе проверок уже выявлены многочисленные факты присоединения торгово-офисных и гостинично-ресторанных комплексов по "бытовым" тарифам на территории целого ряда областей. Почему афера стала возможна? Из-за бездействия и отсутствия регуляторных решений со стороны НКРЭКУ. И очень похоже на то, что это бездействие хорошо оплачивают", – пишет издание.

Расследователи считают, что осуществление такой аферы невозможно без участия государственного регулятора НКРЭКУ. "Это именно тот орган, на который законодательством возложена обязанность осуществления регулирования, мониторинга и контроля потребления электроэнергии. Однако функционеры комиссии странным образом годами не замечают миллиардных злоупотреблений и схем. Понятно, что "бытовой потребитель" не может использовать "аномальные" сотни тысяч киловатт. Это невозможно не заметить. И они, наверное, замечают, однако не хотят исправлять ситуацию", отмечают журналисты.

"Большинство злоупотреблений зафиксировано в облэнерго, входящих в орбиту влияния ФПГ "ВС Энерджи", в частности "Кировоградоблэнерго" и "Черновцыоблэнерго". А в Черкассах, где тоже зафиксированы значительные нарушения, сосредоточен бизнес нового главы НКРЭКУ Валерия Тарсюка. Именно Тарасюк с 2006 по 2014 годы занимал должность директора юридического департамента и вице-президента "ВС Энерджи". Вместе с еще одним членом НКРЭКУ Дмитрием Коваленко, курирующим направление регулирования электроэнергетической отрасли, им удается годами не замечать описанную нами схему". Сумма нанесенного ущерба может составить более 5 млрд грн", – резюмирует издание.

Напомним, что ранее стало известно, что НАПК начало расследование против Валерия Тарасюка из-за конфликта интересов. 3 марта 2024 Тарасюка повторно назначили председателем НКРЭКУ.