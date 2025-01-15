Бужанский назвал недопустимым блокирование законопроекта о достройке ХАЭС

Выступая против достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС, фракция "Голос" саботирует энергетическую безопасность Украины.

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Об этом заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Парламентарий остро раскритиковал действия Инны Совсун и ее коллег по фракции.

"Саботаж во время войны не знаю, почему они считают, что это допустимо", – подчеркнул Бужанский.

По словам депутата, принятие жизненно важного для страны законопроекта целенаправленно блокируют.

"Просто срывают контракт, сбивая голосование в Раде за профильный законопроект", – подчеркнул он.

По мнению Бужанского, между такими действиями и ухудшением ситуации с электроснабжением в стране существует прямая связь:

"Когда будете сидеть в темноте и холоде не забывайте, что Инна Совсун и вся фракция "Голос" категорически против достройки двух энергоблоков АЭС", – отметил депутат.

Ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что поддерживает завершение строительства 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС. Он отметил, что хотя достройка блоков не решит проблему срочных отключений электроэнергии в краткосрочной перспективе, однако это критически важный шаг для будущего энергетического сектора Украины.