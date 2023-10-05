Британия выделила 500 млн долларов для поддержки Украины зимой

Британия в четверг, 5 октября, анонсировала новую помощь для Украины в преддверии зимы. Лондон выделил 500 млн долларов для поддержки нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии. Новые ассигнования на помощь Украине включают 41,4 млн долларов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду.

Также Британия выделит 12,1 млн долларов для сферы электричества после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

"Четвертая гарантия Великобритании по кредиту в размере 500 миллионов долларов была предоставлена через Всемирный банк, чтобы гарантировать, что правительство Украины сможет обеспечить жизненно необходимые выплаты в зимний период трем миллионам домохозяйств", – подчеркнули в британском правительстве.

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Напомним, литовская премьер-министр Ингрида Шимоните объявила о планах внести в расходы бюджета страны на 2024 год финансовую поддержку Украины. Она составит 340 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский парламент дал согласие на пересмотр бюджета Европейского Союза (ЕС) до 2027 года. Этот проект включает в себя создание фонда Ukraine Facility для предоставления Украине беспрецедентного пакета финпомощи на 50 млрд евро.

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