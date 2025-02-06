Более 70% стоимости лекарств в Украине формируют производители – исследование Proxima Research

Наибольшую часть в структуре формирования цен на лекарства в Украине формируют производители – 71,8% от конечной стоимости препаратов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Proxima Research, специализирующейся на исследовании фармацевтического рынка. При этом вклад аптечной розничной сети в формирование цены составляет всего 22,3%, а дистрибьюторов – 5,9%.

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Исследование выявило, что только 12% общего потребления лекарства покрывается государственными расходами. При этом несмотря на прогнозируемый рост ВВП, уровень инфляции остается относительно высоким (7,9-9,7%), что влияет на стоимость лекарств.

Исследование также опровергает мнение о сверхдоходности аптечного сегмента в Украине. За последние 10 лет средневзвешенная аптечная наценка снизилась с 23 до 14%, что является самым низким показателем в регионе.

При этом средняя рентабельность аптек продолжает снижаться из-за высокой конкуренции и операционных расходов: на сегодняшний день чистая прибыль аптек составляет всего 1-3% от оборота.

В Украине сформировался конкурентный фармацевтический рынок с надлежащим уровнем доступности аптечных заведений для населения. Наибольший же потенциал снижения цен, отмечают эксперты, заключается в сотрудничестве с производителями.

Глава общественного союза "ФАРМУКРАИНА" Татьяна Котляр подчеркивает необходимость системного подхода к регулированию цен на лекарства, что учтет все этапы их формирования.

"Регулирование только оптовых и розничных наценок не обеспечивает полного контроля за ценообразованием, ведь 70% стоимости лекарства формируют производители", - говорит Котляр.

Напомним, что народный депутат Сергей Кузьминых на заседании с представителями фармацевтического рынка выступил с идеей разработать стратегический законопроект, учитывая предложения всех участников фармрынка. Он подчеркнул, что закон должен четко определить основные правила фармдеятельности, гарантии для участников рынка, механизмы ценообразования и контроля.

"Мы выступаем за системное регулирование рынка в соответствии с лучшими стандартами и практиками, чтобы и производители, и дистрибьюторы, и аптеки понимали все свои возможности и права и одновременно чтобы фармрынок функционировал цивилизованно", - добавил он.

Справка. Proxima Research International — международный провайдер данных, технологий и сервисов для здравоохранения, решения которого представлены в более чем 40 странах мира. Компания проводит аудит рынка, предоставляет актуальные данные по ценовой политике, продажам и другим показателям сектора, в частности фармацевтической отрасли.