'Блокировка недопустима': Зеленский провел совещание по экспорту агропродукции. Фото

В понедельник, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства и международниками. Главным вопросом стал экспорт украинской аграрной продукции через территорию европейских стран.

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Об этом глава государства рассказал в своем Telegram. Он отметил, что блокирование экспорта по суше после 15 сентября недопустимо.

"Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией по поводу 15 сентября – это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта, и мы верим, что европейская сторона выполнит обязательство по этой дате, когда временные ограничения прекратят действовать. Совершенно недопустимо и откровенно не европейское любое продление ограничений", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Европа имеет институциональную способность действовать более рационально, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара.

"Мы активно работаем со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу нашей Европы", – добавил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в 2023/2024 сократит производство пшеницы на 21% по сравнению с предыдущим годом. Украина сможет экспортировать 10 млн тонн пшеницы по сравнению с 15 млн тонн в текущем 2022/23 году, экспорт кукурузы будет составлять 16,5 млн тонн по сравнению с 25,5 млн тонн.