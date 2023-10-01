Блокада РФ в Черном море разваливается: Украина отправила еще 3 корабля с агропродукцией и рудой

Украина продолжает экспортировать аграрную продукцию по Черному морю, несмотря на попытки государства-террориста России устроить блокаду. Активную работу продолжают порты в Южном и Черноморске.

Кроме того, в портах Одессы ожидают загрузки новые суда. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его словам, из портов Черноморск и Южный вышли три балкера с аграрной продукцией и железной рудой. Кроме того, пять новых судов направляются в порты на загрузку.

Также Кубраков отметил, что балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida под флагами Либерии и Палау экспортировали более 127 тыс. украинской аграрной продукции и железной руды.

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Кроме того, министр инфраструктуры заявил, что в портах Одессы ожидают загрузки пять новых судов. Балкеры Olga, Ida, Danny Boy, Forza Doria и New Legacy экспортируют почти 120 тыс. тонн украинского зерна в страны Африки и Европы.

Напомним, первое судно смогло прорвать российскую блокаду Черного моря 31 июля. Несмотря на угрозы РФ, судно зашло в украинскую ветку Дуная. Это израильский корабль Ams1, который отправился в путь из города Ашдод.

Ранее сообщалось, что 24 сентября в Турцию прибыл балкер Aroyat, загруженный украинским зерном. Это второе судно, прошедшее по временному коридору через Черное море.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине предлагают Польше ввести лицензирование экспорта украинской агропродукции. То есть Украина сможет регулировать, сколько зерна направлять в соседние страны. И если, например, Польша против экспорта, Украина не будет выдавать лицензию.

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