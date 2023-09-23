Конфликт из-за зерна с Польшей может закончиться: Украина выдвинула предложение

В Украине предлагают Польше ввести лицензирование экспорта украинской агропродукции. То есть Украина сможет регулировать, сколько зерна направлять в соседние страны. И если, к примеру, Польша будет против экспорта, то Украина не будет выдавать лицензию.

Об этом говорится в публикации издания rmf24. Так, Украина уже обязалась не выдавать лицензии без согласия Польши или Еврокомиссии. Такая идея понравилась Еврокомиссии, но вот в Польше все еще не приняли окончательное решение. Дело в том, что система определения, кто получит лицензию, будет непрозрачной. Поэтому есть высокие коррупционные риски.

Еврокомиссия уже направила в Киев свои комментарии касательно идеи ввести лицензирование экспорта. Также назначена дата заседания Координационной платформы касательно экспорта украинского зерна. Первый шаг, как говорится в предложении, должна сделать Украина. Необходимо отозвать иск во Всемирную торговую организацию.

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К слову, накануне выборов в Польше местным властям тяжелее идти на компромиссные решения, которые поддерживают не все избиратели. При этом в Польше есть сильное аграрное лобби, которое отстаивает идею полного запрета на ввоз в страну украинской агропродукции.

Отметим, с 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на экспорт зерна в Польшу. После этого поляки и ряд других стран ввели собственное ограничение на ввоз зерна из Украины. После иска во Всемирную организацию торговли польский президент заявил об отмене встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в США.

Как ранее писал OBOZREVATEL, предложение Украины уже обсудили на уровне министров. При этом консультации все еще продолжаются, а окончательное решение не принято.

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