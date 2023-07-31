Израильское судно первым прорвало российскую 'зерновую блокаду' в Черном море: как это произошло. Карта

Первое судно смогло прорвать российскую блокаду Черного моря и в понедельник, 31 июля, несмотря на угрозы РФ, зашло в украинскую ветку Дуная. Это израильский корабль Ams1, который ранее отправился в путь из города Ашдод.

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Об этом сообщает "Милитарный". Отмечается, что это первый корабль, прорвавший российскую "зерновую блокаду" после обстрела оккупантами Рени.

Так, в ночь на 30 июля три гражданских судна, среди которых Ams1 (Израиль), а также Sahin 2 (Греция) и Yilmaz Kaptan (Турция/Грузия), прошли через турецкие проливы. Пунктом их назначения в AIS Marine Traffic была указана Украина.

Ams1 так же открыто заявлял, отправляясь из Израиля, что следует в Украину, и пересек Черное море прямым курсом.

Теперь за ним следуют еще четыре судна: Sahin 2 и Yilmaz Kaptan, а также Sealock и Afer. Все они либо уже встали, либо в ближайшее время встанут на якорную стоянку на Дунае.

Как им это удалось?

Безопасность кораблей обеспечивает американский противокорабельный патрульный самолет Boeing P-8 Poseidon. Его дозаправляют прямо в небе Румынии. А дополнительную необходимую информацию о ситуации на море предоставляет разведывательный беспилотник Forte12 RQ-4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не прееращать усилия", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

– С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

– В то же время в Кремле задумали вывозить в Африку зерно, которое украли на временно захваченных территориях Украины. "Бесплатное" зерно, которое российский диктатор Путин "пообещал" африканским странам после того, как РФ вышла из "зернового соглашения", будет украденым с захваченных территорий в Запорожье.

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