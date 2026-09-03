Блокада портов может обходиться Украине в сумму до 2 млрд долларов экспортной выручки ежемесячно

Блокировка Россией портов Большой Одессы приводит к значительным потерям экспорта для Украины и ухудшает работу ключевых отраслей. По разным оценкам, под угрозой оказывается от $0,8–1,2 млрд до $1,5–2 млрд экспортной выручки ежемесячно, в зависимости от продолжительности и масштаба ограничений.

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Об этом говорится в материале Slawa с оценками логистических компаний, бизнеса, НБУ и отраслевых экспертов.

По оценке НБУ, только во втором полугодии 2026 года Украина может недополучить около $2,5 млрд экспортной выручки из-за проблем с морскими перевозками. Часть этого объема регулятор рассчитывает компенсировать в первом полугодии 2027 года.

В то же время в более широком сценарии полной блокады Большой Одессы под угрозой находятся около 4–5 млн тонн грузов и $1,5–2 млрд выручки ежемесячно. Речь идет не только о безвозвратных потерях, но и об отложенном экспорте и дополнительных логистических расходах.

Для агросектора последствия могут накапливаться быстро. По оценкам УКАБ, за три месяца блокады Украина может не успеть вывезти около 9 млн тонн агропродукции на сумму $1,9–2,8 млрд. За шесть месяцев объем может вырасти до 16 млн тонн, а отложенная выручка – до $3,5–5,2 млрд.

При этом альтернативные маршруты не способны полностью заменить морской транспорт. В июне через черноморские порты проходило около 90% украинского экспорта зерна, масличных культур и продуктов их переработки. После усиления атак в июле эта доля сократилась до 80%, но сухопутные маршруты и Дунай все равно остаются ограниченными по пропускной способности.

Для металлургии проблема стоит ещё острее. Предприятия ГМК в значительной степени ориентированы на массовые грузы, для которых подорожание логистики на десятки долларов за тонну может сделать экспорт экономически невыгодным. Так, в компании "Метинвест" отмечают, что предприятия горно-обогатительного комплекса примерно на три четверти ориентированы на экспорт. Одним из первых последствий блокады стала приостановка добычи на Южном ГОКе.

На других криворожских ГОКах Группы добыча в августе может сократиться примерно на 30% по сравнению со среднегодовым уровнем 2025 года, а железнодорожные перевозки продукции – уменьшиться примерно на 1,3 млн тонн.

Кроме того, морской транспорт необходим металлургии не только для экспорта, но и для импорта сырья. Предприятиям "Метинвеста", в частности, требуется ежемесячно завозить около 230–250 тыс. тонн коксующегося угля.

Ситуацию для металлургов осложняют и другие факторы – сокращение доступных квот на украинскую сталь в ЕС, расходы, связанные с CBAM, а также удорожание железнодорожной логистики. В итоге блокада портов может перерасти из логистической проблемы в производственную: если продукцию невозможно вывезти или ее доставка становится убыточной, предприятия начинают сокращать производство.

На уровне экономики это означает сокращение валютной выручки, налогов и занятости. В то же время снижение экспорта на фоне высокого импорта усиливает девальвационное давление на гривну и увеличивает зависимость страны от внешнего финансирования.

Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе Украине необходимо максимально наращивать пропускную способность альтернативных маршрутов: увеличивать использование Измаила и Рени, обеспечивать углубление дна, привлекать дополнительные баржи и буксиры, упрощать транзит через Молдову и Румынию и договариваться о гарантированных слотах в Констанце и других европейских портах.

Также среди необходимых решений – расширение парка европейских вагонов и локомотивов, поддержка страхования военных рисков, сохранение доступа к рынку ЕС и сокращение логистических затрат. В то же время все эти меры могут лишь частично смягчить кризис. Полноценной альтернативой глубоководным портам Большой Одессы они не являются. Поэтому ключевым решением для украинской экспортной экономики остается восстановление безопасной работы черноморского коридора.