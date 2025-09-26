Бизнесы прячутся в списках 'защищенных потребителей' и не платят за свет, – эксперт

Долги на рынке электроэнергии растут из-за чрезмерно раздутого перечня так называемых защищенных потребителей. Это предприятия и организации, которые государство признало критически важными и которые получили особые условия поставки электричества.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

"Не знаю почему так, но вот такая ситуация есть. Но сокращение перечня защищенных потребителей не входит в полномочия НКРЭКУ, оно входит в полномочия только Кабинета Министров. Соответствующая задача была поставлена перед Министерством энергетики, и оно должно до конца этого года разработать проект постановления правительства, который предусматривает новый механизм формирования тех самых перечней защищенных потребителей, критерии попадания в этот перечень и переформатирование этого самого перечня", – сказал он.

По словам эксперта, в списке сейчас есть много компаний, которые не имеют ничего общего с критической инфраструктурой, однако пользуются льготами.

"Там сейчас до двух третей тех предприятий, которые не имеют никакого отношения к критической инфраструктуре. По каким причинам, почему они туда попали – неизвестно, но до сих пор они там, и это означает, что огромное количество субъектов у нас сейчас не платит за потребленную электрическую энергию и при этом их невозможно отсоединить от сети, потому что это запрещено, соответствующими решениями Кабмина", – пояснил Рябцев.

Он подчеркнул, что проблему должны были решить еще несколько лет назад. "Парадокс полный. Причем это постановление должны были разработать еще два с половиной года назад, когда было принято соответствующее решение Советом национальной безопасности и обороны. Два с половиной года! Кто там лоббирует или это безразлично всем – принятие такого решения, не знаю, это не мое дело разбираться, потому что это право компетентных органов разбираться, почему до сих пор этого не сделано", – подчеркнул эксперт.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн. По его мнению, при таких условиях долги населения (около 10 млрд грн) являются лишь индикатором общей болезни рынка.