Бизнес призывает отложить запуск системы «еАкциз» до июля 2027 года: аргументы и бюджетные риски

Три бизнес-объединения призвали Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект № 15532, который предусматривает перенос запуска системы "еАкциз" на 1 июля 2027 года. Свою позицию они объясняют необходимостью завершить техническую подготовку государственных служб и предприятий к новым правилам обращения с подакцизной продукцией.

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Об этом говорится в обращении, обнародованном Европейской бизнес-ассоциацией. Вместе с ЕБА к парламенту обратились Американская торговая палата в Украине и Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн".

Из-за задержки с переносом запуска eАкциза государственный бюджет может недополучить 6,5 млрд грн, по расчетам представителей табачной отрасли. В обращении отмечается, что задержка с принятием законопроекта мешает предприятиям планировать работу и приобретать марки акцизного налога на ноябрь 2026 года. Речь идет о прогнозируемых недопоступлениях, а не об уже зафиксированных бюджетных потерях.

Система "еАкциз" предусматривает электронную прослеживаемость оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет. Новые требования коснутся всей цепочки поставок: производителей, импортеров, дистрибьюторов, логистических компаний, оптовых продавцов и розничной торговли.

Ключевым аргументом в пользу отсрочки ассоциации называют готовность всех участников работать в единой системе. Для этого, по их мнению, необходимо обеспечить стабильную работу системы "еАкциз", завершить разработку и тестирование государственного программного обеспечения и наладить его взаимодействие с корпоративными ИТ-решениями.

Предприятиям также необходимо адаптировать производственные и логистические процессы, обучить персонал и проверить, как система будет отслеживать движение продукции на всех этапах. В ассоциациях предупреждают: нехватка времени на эти изменения может привести к перебоям в производстве и поставках легальной продукции.

Бизнес-объединения просят депутатов включить законопроект № 15532 в повестку дня и принять его в ближайшее время. По их мнению, определение новой даты запуска позволит участникам рынка спланировать подготовку и организовать переход к электронной прослеживаемости.