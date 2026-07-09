Бизнес призвал Государственную регуляторную службу заблокировать повышение тарифов "Укрзалізниці" на 30 %

Шесть ведущих отраслевых ассоциаций обратились в Государственную регуляторную службу Украины с призывом отказать Министерству развития общин и территорий в согласовании проекта приказа о повышении грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30%. По мнению бизнеса, документ подготовлен с многочисленными нарушениями регуляторного законодательства, не содержит надлежащего экономического обоснования и может нанести существенный ущерб украинской экономике.

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Обращение подписали ОП "Укрметаллургпром", Федерация работодателей транспорта Украины, Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины, Союз химиков Украины, Всеукраинский союз производителей строительных материалов и ассоциация "УкрФА". Они просят ГРС вернуть документ на доработку, поскольку он не соответствует требованиям Закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

В письме отмечается, что анализ регуляторного воздействия, сопровождающий проект приказа, не содержит ключевых элементов, предусмотренных законодательством. В частности, Минразвития не сформулировало четкой проблемы, которую должно решить повышение тарифов, не объяснило, почему ее невозможно решить с помощью действующих механизмов, не привело источники данных и методику экономических расчетов и не проанализировало последствия для государства, бизнеса и граждан. Кроме того, документ фактически не содержит оценки альтернативных вариантов, поскольку все расчеты построены вокруг одного решения – повышения тарифов.

Отдельно бизнес обращает внимание на нарушение процедуры подготовки регуляторного акта. В частности, проект приказа не был включен в План подготовки регуляторных актов Минразвития на 2026 год, хотя закон требует внесения таких изменений еще до его обнародования. Кроме того, правительство не соблюдало требования относительно сроков пересмотра тарифов: согласно постановлению правительства, индексация должна проводиться до начала нового финансового года, а нынешний проект предусматривает повышение уже с августа 2026 года.

Еще одним аргументом бизнеса является отсутствие экономических оснований для пересмотра тарифов. В годовой отчетности самой "Укрзалізниці" указано, что в 2025 году грузовой сегмент получил 5,82 млрд грн операционной прибыли. Основным же источником финансовых проблем компании остаются пассажирские перевозки, которые принесли почти 19,6 млрд грн убытков. По мнению бизнеса, это свидетельствует о том, что повышение тарифов на грузовые перевозки фактически призвано компенсировать потери других направлений деятельности компании, а не проблемы самого грузового сегмента.

В обращении также отмечается, что проект приказа не соответствует действующей Методике расчета тарифов, поскольку финансовый план "Укрзалізниці" на 2026 год до сих пор не утвержден, а значит – отсутствуют необходимые показатели для формирования экономически обоснованного тарифа и инвестиционной составляющей. Кроме того, к проекту не приложено надлежащее обоснование необходимости капитальных инвестиций, что является обязательным условием для пересмотра тарифов.

Между тем предложенное повышение может иметь гораздо более широкие последствия, чем дополнительные доходы для перевозчика, отмечается в письме. По расчетам ГП "Укрпромзарубежэкспертиза", повышение тарифов на уровне, сопоставимом с предложенными 30%, может привести к потере около 96 млрд грн ВВП в год, сокращения грузовой базы "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, уменьшения экспортной выручки на $2,4 млрд и потери 36 млрд грн бюджетных поступлений. Среди других рисков бизнес называет сокращение производства, потерю рабочих мест, ускорение деиндустриализации, усиление девальвационного давления на гривну и ухудшение конкурентоспособности украинского экспорта.

В связи с этим ассоциации призвали Государственную регуляторную службу отказать в согласовании проекта приказа и вернуть его на доработку – ведь решение, которое окажет столь значительное влияние на экономику страны в условиях войны, должно приниматься только после полного экономического анализа, соблюдения всех процедур регуляторной политики и открытого обсуждения с бизнесом.