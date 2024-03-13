Бизнес готов в сложные времена инвестировать в Украину, нужно беспристрастное отношение к строительству, – Никонов

Девелопер планирует начать крупный инвестиционный проект в районе Китаево, что в Киеве. Часть Китаево является историческим памятником. Хотя компания согласилась строить проект за пределами достопримечательности и провести археологические раскопки, но все равно оказалась в заложниках пристрастного отношения к застройщикам.

Об этом заявил основатель компании КАN Development Игорь Никонов в эфире "5 канала".

Проекты KAN известны в Украине и мире. Один из них, "Комфорт-Таун" на левом берегу Киева, даже попал в кадры презентации компании Apple. Однако компания сталкивается с пристрастным отношением.

"Уважаемые активисты, которые больше всего ратуют, пусть входят в некий наблюдательный совет и следят за тем, как археологи делают эту работу", – заявил Никонов, подчеркнув, что компания профинансирует раскопки.

Сейчас же на месте потенциального проекта территория не ухожена.

"Там территория, она захламлена, за ней никого нет. Нет хозяина, который сейчас должен заботиться. Что требует, скажем, арендатор от Министерства культуры? Дайте мне режим использования территории", – сообщил бизнесмен.

Он подчеркнул, что Минкульт должен определиться, что можно, а что нельзя делать на этой земле. Также, по словам Никонова, территория, где строят проекты KAN, обычно растет в стоимости в разы. Потому непонятно, почему инвестиции тормозятся.

Предприниматель заявил, что готов предоставить 2 га земли под строительство военного госпиталя и настроен договориться с активистами, Минкультом и местными жителями.

"Там есть госпиталь военных пограничных сил, и мы с ними договорились, что мы им даем 2 га земли с этого нашего участка, чтобы построить вторую очередь этого госпиталя. Сделали им концепцию. Мы очень, скажем, пытаемся помочь всем, кто там есть, всем заинтересованным лицам. Мы всегда со всеми нормально договариваемся. Потому что мы их слушаем, их пожелания и пробуем их выполнять", – заявил Никонов.

По данным GMK center, объем строительства в 2022 году упал на 65%.