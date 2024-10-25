Бизнес должен иметь налоговые стимулы для покупки 'зеленой' электроэнергии, – Прокоп

В Украине наблюдается не высокий спрос на покупку гарантий происхождения электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и поэтому государство должно ввести налоговые стимулы для потребителей электроэнергии, чтобы это развивало рынок гарантий и помогало развивать "зеленую" генерацию.

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Об этом заявил Андриан Прокоп, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра Украинского института будущего, отмечая, что пока украинские гарантии происхождения (ГП) электроэнергии из ВИЭ не признаются в ЕС.

По его словам, на недавнем первом аукционе было продано чуть больше половины ГП от заявленного объема в 50 тыс. МВт-ч, что является следствием низкого интереса к этому инструменту со стороны бизнеса.

"Непризнание украинских ГП автоматически снижает интерес к ним на внутреннем рынке. Зачем экспортерам продукции из Украины покупать ОП для производства собственной продукции, если они будут оставаться непризнанными в ЕС? Это банально не будет давать выгоды таким экспортерам", – рассказал Прокоп.

Он сообщил, что бизнес, направленный на внутренний рынок, также не имеет стимулов для покупки гарантий происхождения.

"А их (стимулы. – Ред.) можно создать изменив налоговое законодательство. Например, объем приобретенных ГП уменьшает налогооблагаемую базу выбросов оксида углерода", – считает эксперт.

По его мнению, у правительства могут возникнуть вопросы, что такая инициатива потенциально сократит поступление от этого экологического налога. Однако эксперт напоминает, что налог на выбросы СО2 в Украине один из самых низких в Европе и рано или поздно придется его повышать.

"Поэтому почему это не подвязать к формированию рынка гарантий происхождения, что будет дополнительно стимулировать развитие возобновляемой энергетики?" – говорит Прокоп.

"В условиях дефицита мощностей в энергосистеме, обусловленного российскими обстрелами, нужно создавать дополнительные стимулы для строительства нового поколения. И развитие рынка гарантий происхождения электроэнергии из ВИЭ может стать весомым инструментом в этом", – отметил он.