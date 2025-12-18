'Без стального дикобраза и дикого поля': Терехов о будущем прифронтовых территорий

После окончания войны прифронтовые территории должны развиваться "без стального дикобраза и дикого поля" - создавая условия для нормальной жизни, чтобы люди не уезжали из них и наоборот - возвращались. Об этом заявил городской голова Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов в своей колонке для "Главком".

"Я недавно сказал, что вижу будущее наших прифронтовых территорий без "стального дикобраза" и "дикого поля". Потому что в этой метафоре главное то, что дикобраз не существует с выпущенными иглами всегда. Он живет: ищет пищу, растит потомство, строит свой маленький мир. А иглы выпускает только с целью защиты и только тогда, когда есть угроза. Если же мы представим будущее так, будто общины должны навсегда остаться в режиме вечной обороны – это путь не к сильному государству, а к уставшей стране с обезлюдевшими территориями", - заявил Терехов.

Он пояснил, что порядок и нормальные условия жизни в прифронтовых городах - это не "о комфорте", а о стратегии удержания людей - главного фундамента будущего. Потому что если люди уедут, потом их не вернешь никакими программами восстановления и самыми красивыми обещаниями.

"Мы уже видим: после всплеска возвращений миграция из прифронтовых регионов снова растет. А глубинная причина проста и болезненна – люди не хотят жить в "постоянном прифронте". Когда появляется ощущение, что так будет всегда, начинается тихий отток – и рвется социальное полотно. Когда выезжают молодежь и семьи с детьми, город стареет, "сжимается", исчезают горизонтальные связи – и это уже не просто демография. Это потеря способности громады самоорганизовываться, поддерживать друг друга, создавать бизнес и смыслы", - подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, так рождается новое "дикое поле" - не только из-за врага, а из-за отсутствия четкого государственного видения и перспектив, в которые люди верят без сомнений.

"Без людей начинает останавливаться экономика. Бизнес не боится риска – это часть любого плана. Он боится непредсказуемости и отсутствия правил игры: когда нет страхования – не работают кредиты; когда компенсации непрозрачные и медленные – не восстанавливаются производства; когда правила меняются "вручную" – инвестор просто не приходит", - констатировал глава АМПГ.

Он акцентировал на еще одной опасности, о которой часто упоминают непублично: "буферная зона" может быстро превратиться в коррупционную, если "особый режим" становится постоянным.

"Лучшая профилактика здесь – не консервация, а нормальная гражданская жизнь: активное гражданское общество, прозрачные процедуры, честная конкуренция, жесткий контроль. Живая община – менее коррупционная. Да, фортификации нужны – это факт. Но сплошная линия обороны не может быть образом будущего", - резюмировал Игорь Терехов.