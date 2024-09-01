Без рыночных цен на энергоносители инвесторы не будут строить новые энергообъекты, – Тинный

Из-за тарифного ценообразования на электроэнергию, тепло и водоснабжение у инвесторов нет стимулов к строительству новых энергетических объектов.

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Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тинный в эфире канала "Прямой".

"В производстве электрической, тепловой энергии и водоснабжении у нас есть тарифное ценообразование, которое сохранилось с советского времени и оно административно назначается. Рыночная часть очень мизерная, она маленькая. Соответственно, это никоим образом не стимулирует инвесторов что-либо строить", – сказал он.

Тинный объяснил, что сейчас фактически не используется потенциал частного бизнеса именно из-за тарифного ценообразования.

Он подчеркнул, что с апреля бизнес мог построить сотни мегаватт новых мощностей, но у него нет стимулов к этому.

"Нужно было ввести рыночное ценообразование на электроэнергетику 20 лет назад, 10 лет назад, 5. Потому что у нас не строятся никакие новые электростанции из-за того, что они никогда не аккумулируются", – подытожил он.

Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев заявлял, что единственным и главным залогом для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль является либерализация рынка энергии.

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