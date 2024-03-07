Без решения проблем обслуживания международных долгов Украина не сможет получить иностранные инвестиции в генерирующие мощности – ДТЭК

Наибольшими вызовами следующей зимы есть усиление физической защиты энергетических объектов, задолженность балансирующего рынка и валютная либерализация, без которой у Украины не будет возможности привлекать иностранные инвестиции в генерирующие мощности.

Об этом во время дискуссии DiXi Group об итогах "военной" зимы и состоянии энергосистемы рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Он отметил, что на сегодняшний день было много сделано по обеспечению первого уровня защиты энергетических объектов. Но, по его словам, энергосистема нуждается в дальнейшем усилении защиты противовоздушной обороны и продолжении работ по укреплению их физической защиты.

"Это то, над чем будем работать на протяжении всего времени до следующего отопительного сезона", – отметил он.

Вторым вызовом он назвал привлечение ресурсов для восстановления поврежденных от обстрелов генерирующих мощностей. По словам Салеева, с прошлой зимой ДТЭК восстановил 10 энергоблоков ТЭС, подвергшихся обстрелам. Но восстановлено не все, ведь в случаях серьезных разрушений, например, прямых попаданий в турбинные отделения, нужно длительное время для восстановления и значительных ресурсов. Однако на энергорынке остаются проблемы с финансовым обеспечением для этого.

"Здесь не открою что-нибудь новое. Это прежде всего долги балансирующего рынка электроэнергии, где работает и тепловая, и гидрогенерация. К сожалению, вопрос с долгами не решается так, как хотелось бы. Прирастают долги участников рынка перед НЭК "Укрэнерго". Поэтому долги последнего перед производителями электроэнергии также растут. Это средства необходимые для ремонтов ТЭС, восстановления и подготовки к следующей зиме", – пояснил Салеев.

Третьим вызовом он назвал проблему валютной либерализации, без разрешения которой возникнет проблема обслуживания бизнесом международных обязательств, а Украина не получит иностранные инвестиции в генерирующие мощности.

"Если говорить о новых мощностях и новой распределительной генерации, это вопрос привлечения инвестиций, прежде всего иностранных. Здесь следует двигаться в вопросах валютной либерализации. На сегодняшний день, к сожалению, мы не можем полноценно обслуживать даже инвестиции, которые были сделаны ранее, в т.ч. из-за еврооблигации. Средства по ним привлекались для вложений в украинскую генерацию", – объяснил Салеев.

Проблема, по его словам, заключается в том, что существует запрет на покупку валюты и направление ресурсов для обслуживания этих обязательств перед кредиторами. Нерешение этой проблемы, уверен Салеев, будет ограничивать возможности по обслуживанию существующих долгов перед иностранными кредиторами.

"Мы понимаем, что если никто не будет обслуживать существующие долги, никто новые инвестиции в Украину вкладывать не будет. Поэтому, в таком случае, речь о новых технологиях, о существенных об инвестициях в распределительную генерацию, к сожалению, идти не будет", – отметил он.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.