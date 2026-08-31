Без решений со стороны государства украинская металлургия может сократить производство как минимум на 50 % до конца года – медиа

Украинский горно-металлургический комплекс летом 2026 года одновременно столкнулся с российскими ударами, закрытием портов Большой Одессы, новыми квотами ЕС, экокомитом CBAM, высокими ценами на электроэнергию и 30-процентным повышением грузовых тарифов "Укрзализныци". Сейчас речь идет не о восстановлении, а о риске потери отрасли, поэтому необходимо оперативно принимать решения на государственном уровне, пишет Delo.ua.

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В июле выплавка чугуна сократилась на 37,6% в годовом исчислении – до 432,2 тыс. тонн, стали – на 21,3%, до 457 тыс. тонн, проката – на 30,7%, до 382,7 тыс. тонн. Впрочем, эти показатели ещё не в полной мере отражают последствия августовского закрытия портов и ударов по металлургическим гигантам – "Запорожстали" и "АрселорМиттал Кривой Рог". Президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков допускает, что по итогам года падение отрасли может составить не менее 50%.

Одним из ключевых факторов потерь в отрасли стали новые квоты ЕС: по оценке GMK Center, они сократили возможности украинского экспорта примерно на 60%. Это может означать падение выпуска плоского проката на 35–40%, длинного – примерно на 25%.

Из-за этих ограничений отрасль потеряла около 1,5 млн тонн потенциального экспорта. Дополнительным барьером стала экологическая пошлина CBAM – ведь возможности украинских предприятий инвестировать в декарбонизацию во время войны остаются ограниченными.

Но самым тяжелым логистическим ударом стало закрытие портов Большой Одессы. По оценке главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, доставка окатышей через Гданьск обходится примерно в $50–60 за тонну. При мировой цене руды около $93–97 за тонну такая логистика делает значительную часть экспорта экономически невыгодной.

Дунайские порты и западные переходы не могут полноценно заменить море: по оценке Каленкова, они способны принять максимум 20–25 % необходимых объемов.

Ситуацию усугубляет себестоимость украинской продукции: в определенные периоды электроэнергия для украинской промышленности стоила около €300 за МВт·ч, тогда как европейские конкуренты работали по ценам €50–60 за МВт·ч или получали государственную поддержку.

Кроме того, с августа грузовые тарифы УЗ выросли на 30 %. Из-за более длинных маршрутов к западным границам внутренняя логистика для части предприятий фактически подорожала вдвое.

Внутренний рынок не способен компенсировать потерю экспорта. Украинская металлургия примерно на три четверти ориентирована на экспорт, а импорт металлопроката за семь месяцев вырос на 23,2%. Его доля на внутреннем рынке выросла до 46,1%. Поэтому первоочередной мерой на государственном уровне должно стать возобновление безопасной работы морских портов.

Второе актуальное направление – переговоры с ЕС об увеличении квот до уровня фактического экспорта 2024–2025 годов, а также временное ослабление действия CBAM и торговых ограничений.

Третьим направлением должно стать снижение логистической и энергетической нагрузки: пересмотр 30-процентного повышения тарифов УЗ, поддержка железной дороги и энергетики за счет партнеров, а также восстановление "цепочек солидарности" для транзита украинских грузов в порты ЕС. Кроме того, отрасль нуждается в страховании военных рисков и внешнем финансировании для сохранения предприятий и трудовых коллективов. Для этого может потребоваться от нескольких до 10 млрд евро дополнительной поддержки: это позволило бы отрасли продержаться ещё 1,5–2 года и избежать массовых остановок.