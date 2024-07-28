Сохранение налога на добавленную стоимость и импортной пошлины на ввоз в Украину оборудования для ветроэнергетики существенно замедлит развитие отрасли, тогда как страна критически нуждается в новых энергетических мощностях.

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Об этом заявила Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) для международного отраслевого издания Windpower Monthly.

Ассоциация отмечает, что неспособность власти включить ключевые компоненты ветровых турбин в новые налоговые льготы может помешать развитию проектов в разрушенной войной стране и "нечаянно поддержать россию". своей национальной безопасности", – заявили в УВЭА.

Из-за своих размеров ветровые турбины импортируются в разобранном виде, причем каждый компонент подлежит разным нормам. У Украины очень ограниченные внутренние производственные мощности для ветровых турбин. Инвесторы обеспокоены тем, что развитие ветровых электростанций может резко замедлиться и стать дороже без необходимых налоговых льгот. 2031 годами.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

В то же время Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии углубится. По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.