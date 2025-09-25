"Бесплатное МРТ только за деньги": руководителя больницы Мечникова Рыженко обвинили в коррупции

Руководителя больницы им. Мечникова в Днепре Сергея Рыженко обвинили в коррупции и препятствовании прохождению пациентами бесплатного МРТ-обследования, на которое они имеют право. Посетители больницы утверждают, что не могут воспользоваться аппаратом МРТ еще с июня. В то же время, как показывает декларация Рыженко, всего за год он получил более 1 млн грн зарплаты в больнице, а общие накопления его семьи превышают 7 млн грн.

Об этом рассказал волонтер Игорь Лаченков, автор Telegram-канала "Лачен пишет". Он призвал Кабинет министров Украины вмешаться в ситуацию.

"Прошу Минздрав обратить внимание на эту проблему. Хотя, пожалуй, главная проблема – это главный врач Мечникова, который стал миллионером за время руководства больницей", – написал Лачен в ответ на одну из жалоб. По состоянию на 25 сентября ни руководитель больницы Мечникова Сергей Рыженко, ни представители министерства здравоохранения на это заявление не отреагировали.

В целом пациенты больницы Мечникова жалуются, что не могут пройти МРТ, поскольку аппараты "постоянно ломаются". На ремонт при этом активно выделяются средства – согласно данным Prozorro, больница уже подписала соглашений на 414 тыс. грн на ремонт и техобслуживание аппаратов МРТ (тендеры – здесь и здесь). Еще более 41 тыс. грн планируют потратить на обслуживание. Однако тем, кто не хочет ждать, в Мечникова предлагают пройти "бесплатное" обследование за деньги.

Стоит учитывать, что только в конце августа-2025 в Мечникова заработал единственный на Днепропетровщине сверхсовременный магнитно-резонансный томограф. И пока сотрудники больницы благодарили за закупку оборудования под постом главы Днепропетровской ОВА, дочь одного из пациентов написала, что ее отец не дождался бесплатного обследования, т.к. аппарат "был сломан". Зато пройти обследование за деньги оказалось возможным.

Параллельно ОВА во главе с Сергеем Лысаком отчитывается, что больнице выделяют средства на новые аппараты. В Министерстве здравоохранения тоже рассказывают, что не жалеют денег на сверхсовременный томограф. Журналисты уже направили в больницу Мечникова запрос, чтобы выяснить, сколько всего аппаратов МРТ есть в учреждении, сколько средств НСЗУ потратило за последние годы на оплату томографий в этой больнице, как часто эти аппараты не работают и требуют ремонта.

Декларация Рыженко: миллионы "в заначке" и "старые" автомобили

В последней декларации о доходах, поданной Рыженко 16 августа 2025 года, указано, что за 2024 год он получил суммарно 1 158 135 грн зарплаты в больнице им. Мечникова. Это – в среднем по 96,5 тыс. грн в месяц.

Еще 40 тыс. грн за год Рыженко заработал в университете "Днепровская политехника" как профессор кафедры экологии и технологий защиты окружающей среды. Плюс к доходу составил заработок "по совместительству" в той же больнице им. Мечникова – 67,3 тыс. грн и 164,5 тыс. грн за год (указаны в разных графах как для врача-методиста и врача-психотерапевта). Еще одна "подработка" в ООО "Острівки" научным онлайн-консультантом принесла Рыженко 9,4 тыс. грн.

Также глава больницы получил 273 271 грн пенсии. То есть в среднем по 22,7 тыс. грн в месяц.

Не меньше впечатляют сбережения семьи Рыженко. В наличных он хранит 780 тыс. грн и 46 тыс. долл., а его супруга – еще 51 тыс. грн , 88, 1 тыс. долл. и 6 тыс. евро. На счетах Рыженко в банках – суммарно 171,32 тыс. грн и 214 евро, у супруги – 159 тыс. грн. В сумме все это с учетом текущих курсов валют составляет более 7 млн грн.

Также в декларации указано, что Рыженко и его семья владеют и/или распоряжаются 9 объектами недвижимости. Среди них:

жилой дом площадью 231,6 кв. м в Днепропетровской области (приобретен в 2009 году);

комната на 18 кв. м в г. Днепр (с 2012 года);

квартира на 60,4 кв. м в Днепре (с 2013 года);

парко-место в Днепре (с 2016 года);

земельный участок в Киевской области на 1,41 тыс. кв. м (с 2010 года);

два земельных участка на 888 и 1,5 тыс. кв. м в оккупированном Крыму (с 2010 и 2011 годов);

квартира площадью 102 кв. м в Днепре (с 2014 года);

квартира в Киеве на 68,8 кв. м. (с 2005 года).

Также в декларации указаны два автомобиля, оба в собственности супруги Рыженко. Это Jeep Wrangler 2000 года выпуска, купленный в 2015 году, и Mitsubishi Lancer 2008 г. в., купленный в 2019-м.

Крымская недвижимость семьи Сергея Рыженко (а точнее, его матери) уже становилась объектом журналистских расследований. Причиной стало то, что эти объекты таинственным образом исчезли из декларации Рыженко за 2023 год. Как теперь очевидно, фактически активы никуда не делись и снова "светятся" в документе.

Также в СМИ появлялась информация, что ранее стало известно, что семья Рыженко поселилась в элитном пригороде Днепра. Так, гендиректор областной больницы решил поселить семью своей новоиспеченной жены Инги Родниковой поближе к своим родителям – в Орловщину. Это село считается элитным, как Конча-Заспа в Киеве. 17 соток земли в Орловском районе тогда продавали за 13 тысяч долл., что вызывало вопрос, сколько могла заплатить семья Рыженко за участок в 0,5 га.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский адвокат Ростислав Кравец проанализировал правовые последствия рекламных видео Сергея Рыженко. В роликах присутствуют раненые пациенты, что вызвало общественный резонанс и неоднозначные оценки.