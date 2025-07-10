Видео с ранеными, которые публикует гендиректор больницы Мечникова Рыженко, нарушают права человека: адвокат указал на последствия

Известный украинский адвокат Ростислав Кравец проанализировал правовые последствия рекламных видео генерального директора Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергея Рыженко. На них зафиксированы многие раненые пациенты, что вызвало общественный резонанс и неоднозначные оценки.

Видео дня

Эксперт предупредил о нарушении прав человека и возможных уголовных делах. Независимые выводы относительно правовых последствий съемок и распространения роликов адвокат, который имеет 445 тысяч подписчиков на YouTube, рассказал в комментарии для канала "ДніпроTV".

Правовая оценка – нарушение прав человека

Вывод Кравца однозначный – на видео Сергея Рыженко, выложенных в соцсетях, люди были сняты без явного и четкого согласия. В большинстве случаев лица пациентов – гражданских и военных – хорошо видно, что позволяет любому идентифицировать этих граждан.

"Такие ролики, когда мы видим обнаженные тела, когда мы видим раненых и можем их идентифицировать, нарушают права этих людей... Согласно общим этическим стандартам такие видео не распространяют", – отмечает адвокат.

По мнению юриста, есть все основания для рассмотрения комиссией по врачебной этике таких поступков руководства и медперсонала больницы.

Возможные правовые последствия – от компенсаций до уголовного дела

Эксперт подчеркнул, что такие действия нарушают личные права пациентов. Пострадавшие имеют право требовать удаления видео и через суд взыскать компенсацию с тех, кто его распространил. Кроме того, подобные действия Рыженко являются основанием для обращений в полицию для привлечения к уголовной ответственности.

"Национальная полиция может рассматривать дела о вмешательстве в личную жизнь", – говорит Кравец.

По его словам, этическая сторона съемок рекламного видео и его распространения в соцсетях руководителем больницы и его подчиненными крайне сомнительна.

"Мы понимаем, что те, кто любит хайповать на этом, ищут новых подписчиков, увеличение просмотров. Однако я лично не считаю, что это хорошо. И фактически это уже говорит о морально-этических качествах тех лиц, которые это распространяют", – добавил он.

Рекомендации для этического освещения

Адвокат отмечает: освещать работу медиков важно, но с соблюдением этических и правовых норм в отношении пациентов. Нужно письменное разрешение людей, находящихся на лечении, также необходимо ретушировать их лица, чтобы невозможно было идентифицировать людей.

Как отметили в сюжете "ДніпроTV", правовая оценка видео Сергея Рыженко с ранеными пациентами свидетельствует о серьезных нарушениях прав человека и этических и профессиональных стандартов. Пострадавшие имеют право на судебную защиту и компенсации, а действия руководства больницы могут стать предметом уголовного расследования.