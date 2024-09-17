БЭБ заблокировало работу производителя фортификаций BetonEnergo: Мазурок призвал Зеленского отреагировать

Глава одного из ведущих производителей фортификаций и укрытий компании BetonEnergo Александр Мазурок сообщил, что Бюро экономической безопасности полностью заблокировало работу компании и таким образом оставило новые инфраструктурные объекты и гражданских лиц без защиты.

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Об этом он заявил в своем видеообращении к президенту Зеленскому, опубликованном на его странице в Facebook.

"Беспредел и давление на бизнес, пожалуй, уже давно стали визитной карточкой отечественных силовиков. Но я наивно считал, что стратегически важные предприятия, от работы которых зависит безопасность государства, сохранность инфраструктуры и жизни тысяч людей, не могут быть объектами этой охоты. Но, как сказали детективы БЭБ на одном из 12 обысков, состоявшихся в 7.20 утра в домах наших сотрудников, офисах и областных подразделениях компании – "то, что мы вас кошмарим, означает, что вы вышли на необходимый уровень". Правильно ли я понял, что это и была перезагрузка БЭБ, о которой просил весь украинский бизнес и западные партнеры?" – заявил Мазурок.

По его словам, атака на BetonEnergo произошла 12 сентября, когда по 12 адресам компании в Киеве и параллельно в пяти подразделениях, на производствах и офисах в двух разных городах Украины прошли обыски и изъятие документов. В ходе этих обысков дома у сотрудников правоохранители создали дискомфорт для их семей – детей и пожилых родителей.

По словам главы BetonEnergo, претензии, которые БЭБ обвиняет в предприятии – о несоответствии их укрытий класса защиты А-II, защиты от взрывной волны, ничем не подтверждены и не соответствуют действительности.

"Эти претензии уморительны. У нас есть три отдельных исследования, которые это подтверждают. Одно из них – вывод Института ГСЧС, целая научная работа на 60 страниц, второй протокол – натурных испытаний Университета обороны, который показывает, что звенья выдерживают 43 тонны. И наконец – есть протокол натурных отстрелов на полигонах, где мы взрывали 152 мину в пяти метрах от нашего укрытия. Все эти документы подтверждают, что все инкриминируемые нам обвинения не имеют никакой связи со здравым смыслом", - отметил Александр Мазурок.

По его мнению, действия БЭБ сознательно направлены на подрыв репутации и блокировки работы компании, учитывая профиль предприятия в условиях войны, можно расценивать как подрыв обороноспособности и национальной безопасности Украины.

Руководство BetonEnergo обратилось с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому.

"Просим Президента как гаранта Конституции вмешаться и остановить этот произвол, который происходит по отношению к нашей компании. Ведь приоритеты, которые вы ставите на Ставке по защите энергетики и строительства фортификационных сооружений, под угрозой. Потому что БЭБ блокирует работу одного из ключевых заводов, производящего продукцию по данным направлениям", - резюмировал Александр Мазурок.