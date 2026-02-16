БЭБ переходит к новой модели работы с фокусом на экономический результат

Бюро экономической безопасности Украины переходит к новой модели работы, ориентированной на системные решения и достижение ощутимого экономического эффекта для государства. Об этом сообщил заместитель директора БЭБ Павел Буздиган во время VIII Международного уголовно-правового форума.

Как сообщили в ведомстве, Бюро концентрирует ресурсы на направлениях, которые наносят наибольшие потери государственному бюджету. Речь идет, в частности, об уклонении от уплаты налогов, незаконном обороте подакцизных товаров, контрабанде, нелегальном игорном бизнесе, правонарушениях в бюджетной сфере, рейдерстве и нецелевом использовании международной технической помощи. Ключевым приоритетом определено прекращение схем и системное уменьшение уровня тенизации экономики.

В БЭБ отмечают, что изменен и подход к выявлению угроз. Вместо реагирования на отдельные эпизоды, Бюро осуществляет анализ рисков в пределах целых отраслей экономики. Это позволяет выявлять проблемные зоны на ранних этапах и предотвращать потенциальные потери бюджета.

Аналитическая составляющая используется для формирования рабочих версий и определения рисковых сегментов. В то же время сбор доказательств происходит исключительно в рамках уголовного производства и с соблюдением процессуальных норм.

Бюро экономической безопасности подчеркивает, что новая модель работы призвана совместить эффективное противодействие экономическим правонарушениям с гарантиями защиты прав добросовестного бизнеса, обеспечивая баланс между интересами государства и предпринимательской среды.