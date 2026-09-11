БЭБ будет выявлять экономические риски совместно с бизнесом
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Бюро экономической безопасности Украины меняет подход к работе с экономическими правонарушениями – от реагирования на уже совершенные преступления к системному анализу рисков и их предотвращению. В БЭБ заявляют, что одним из ключевых элементов новой модели станет регулярное взаимодействие с бизнесом.
Об этом сообщил заместитель директора БЭБ Павел Буздыган во время открытого интервью на XI Международном форуме по защите бизнеса.
По его словам, Бюро анализирует отдельные сегменты экономики, чтобы выявлять потенциальные риски и совместно с представителями рынка разрабатывать решения для их устранения.
"Для нас взаимодействие с бизнесом – это инструмент экономической безопасности. Бизнес точно знает рынок глубже. Он понимает тенденции, происходящие внутри каждого направления, и какие преступные схемы могут стать доминирующими", – отметил Павел Буздыган.
Таким образом, БЭБ заявляет о реформировании и переходе к проактивной работе: выявление уязвимостей на отдельных рынках должно происходить до того, как они превратятся в масштабные схемы экономических правонарушений.
Еще одним элементом новой модели может стать досудебное урегулирование налоговых правонарушений. БЭБ предлагает предоставить предприятиям возможность добровольно возместить причиненный государству ущерб и уплатить штраф еще на этапе досудебного расследования.
Согласно предложенному подходу, это можно будет сделать без предъявления подозрения и привлечения предприятия к уголовной ответственности.
Отдельно в ходе интервью Буздыган обозначил стратегические приоритеты БЭБ на 2026–2028 годы. Среди них – аттестация сотрудников, цифровизация процессов и формирование новой команды Бюро.
Открытое интервью провела управляющий партнер АО AVER LEX, сопредседатель Business Protection & WCC Board АУКР Ольга Просянюк.
Мероприятие организовали издание "Юридическая практика" и Ассоциация украинских корпоративных советников (АУКР).