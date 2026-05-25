Балансирующий рынок погряз в долгах из-за неплатежей госшахт и водоканалов, – Харченко

Основной причиной накопления долгов на балансирующем рынке являются системные неплатежи со стороны защищенных потребителей, которых нельзя отключать от электроснабжения.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, значительная часть долгов формируется из-за государственных шахт, водоканалов и других предприятий, которые продолжают потреблять электроэнергию даже без оплаты.

"Если ты не законтрактовал какой-то объем электроэнергии, а тебя запрещено отключать, а это случай с шахтой, ее просто запрещено отключать, то то то, что ты потребил, автоматически считается потребленным с балансирующего рынка и именно там оформляется как долг", – объяснил Харченко.

Он отметил, что из-за такой модели неплатежи автоматически превращаются в долги перед "Укрэнерго", которое является оператором балансирующего рынка. При этом часть предприятий-должников уже фактически не сможет вернуть средства из-за разрушения или оккупации.

По словам эксперта, первоначальная идея балансирующего рынка заключалась в том, чтобы участники оплачивали дополнительно потребленную электроэнергию по более высокой цене. Однако из-за массовых неплатежей система фактически потеряла свою рыночную логику.

"Но поскольку у нас есть ситуация, что за нее вообще не платят, то вся идея балансирующего рынка превратилась в идею долгов "Укрэнерго"", – подчеркнул Харченко.

Эксперт подчеркнул, что без пересмотра подходов к защищенным потребителям и системного решения проблемы неплатежей долги на балансирующем рынке продолжат расти.

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Жупанин отметил, что на балансирующем рынке "Укрэнерго" задолжало 44 млрд грн, компании – 67 млрд грн.