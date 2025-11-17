АРМА разрешила управление арестованной долей 'Венты ЛТД' лицам, связанным с РФ, – Лямец

Государственное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) фактически передало контроль над арестованной долей ООО "Вента ЛТД" лицам, прямо связанным с российской корпорацией, сообщает журналист Сергей Лямец.

По его данным, до войны (до 2014 года) россияне владели 90% доли в украинском дистрибьюторе лекарств "Вента ЛТД". Доля была оформлена на российскую корпорацию "Катрен". Впоследствии часть активов передали местному менеджменту, однако "Катрен" оставался владельцем 24%.

В 2022 году эти активы были арестованы, как часть уголовного производства за возможное сотрудничество менеджмента с государством-агрессором и финансирование терроризма. АРМА обязывало найти управляющего для этого актива через открытый конкурс на Prozorro, подчеркивая запрет участия лиц, связанных с россиянами.

Однако уже 6 мая 2025 года Антимонопольный комитет удовлетворил жалобу компании ООО "И.К.Вел", бенефициаром которой является руководитель "Венты ЛТД" Александр Волошин. Это фактически позволило именно этим лицам претендовать на управление арестованным активом, несмотря на предыдущие заявления АРМА об их связях с РФ и участии в схемах финансирования терроризма.

"История с "Вентой ЛТД" – это тест на последовательность государства. Когда людей, которых еще неделю назад называли пособниками агрессора, сегодня фактически допускают к управлению стратегическим фармацевтическим активом, возникает серьезная угроза для контроля над рынком, который обеспечивает лекарствами украинские больницы", – отмечает журналист Сергей Лямец.