Аптеки руководствуются законом и доступностью лекарств: профессиональное сообщество ожидает объективности от АМКУ

Аптеки и аптечные сети выполняют требования законодательства, обязывающего их обеспечивать наличие лекарств по наиболее доступным ценам. Оценка ситуации на рынке со стороны Антимонольпного комитета должна основываться на объективном анализе.

Видео дня

Об этом заявили в Общественном союзе "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ).

В ассоциации отметили, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.

В то же время в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.

"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", – отметили в АПАУ.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины по заявлению одного из производителей завода Дарница начал исследование розничного рынка лекарственных средств.

Ранее Дарница пожаловалась на падение продаж своих лекарств. Причиной этого эксперты называют завышенные цены на ее препараты по сравнению с аналогами.