Инвестирование в недвижимость всегда являлось надежным способом сохранения и приумножения капитала. В последние годы на рынке появляется все больше новых форм инвестиций, среди которых апарт-отели занимают особое место. Они совмещают преимущества традиционных гостиниц и арендных квартир, предлагая инвесторам стабильный доход и гибкость в использовании. Этот сегмент рынка активно развивается не только за границей, но и в Украине.

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Апарт-готелі виникли на початку XX століття і швидко стали популярними в великих містах Європи та США. Вони відрізняються від традиційних готелів більшою площею номерів, наявністю кухонь та можливістю довгострокового проживання. Гості апарт-готелів можуть насолоджуватися свободою і зручностями, що робить ці об'єкти привабливими для бізнес-туристів та сімей. У таких містах, як Лондон, Париж і Нью-Йорк, апарт-готелі мають великий попит, забезпечуючи інвесторам стабільний дохід і високий рівень зайнятості.

Однією з ключових переваг інвестування в апарт-готелі є стабільний дохід від оренди. Власники апартаментів можуть отримувати дохід протягом усього року, оскільки апарт-готелі орієнтовані на різні категорії клієнтів, включаючи туристів, бізнесменів і довгострокових орендарів. Крім того, власники мають можливість використовувати свої апартаменти для власного проживання під час відпусток або ділових поїздок. Важливим аспектом є також зростання вартості нерухомості в популярних районах, що підвищує інвестиційну привабливість апарт-готелів.

Середня окупність апарт-готелів в Європі та США становить 14-15 років. В Україні цей показник може бути навіть нижчим завдяки нижчим витратам на будівництво та зростаючому попиту на такі об'єкти. Наприклад, інвестори можуть розраховувати на окупність від 10 до 12 років, залежно від локації та якості об'єкта. Це робить апарт-готелі однією з найперспективніших інвестиційних можливостей на ринку нерухомості.

В Україні сегмент апарт-готелів також активно розвивається, зокрема в великих містах та туристичних локаціях. Київ, Львів, Одеса та Буковель пропонують інвесторам можливості для вигідного вкладання коштів у нерухомість.

Одним із девелоперів, які завжди серед лідерів впровадження нових трендів на українському ринку нерухомості, є компанія Perfect Group. Зараз Perfect Group пропонує інвесторам одразу два перспективних проекти апарт-готелів, що демонструють високу привабливість такого формату інвестицій.

Перший проєкт – це апарт-готель "Лебединий Guest House" в Києві, який розташований біля метро "Харківська". Проєкт передбачає 162 апартаменти різного планування з площами від 22 до 55 м². Готель матиме зручну інфраструктуру з комерційними приміщеннями на першому поверсі, паркінгом на 40 місць та розташуванням поблизу однієї з ключових станцій метро. Важливою перевагою є баланс між розвиненою інфраструктурою та екологічним середовищем на березі озера, а також використання сучасних енергоефективних технологій у будівництві. Інвестори можуть розраховувати на стабільний дохід від оренди та високу ліквідність об'єкта.

Проєкт "Лебединий Guest House" демонструє високий рівень окупності, що приваблює інвесторів. За попередніми розрахунками, орендний дохід становитиме близько 18-10% річних, що дозволяє досягти окупності в середньому за 5,3 року. Завдяки розташуванню в одному з найбільш перспективних районів Києва, недалеко між аеропорту Бориспіль та безпосередній близькості до метро, попит на оренду апартаментів буде стабільно високим. Це гарантує інвесторам надійний дохід та можливість подальшого зростання вартості нерухомості. При цьому ризики зведені майже до нуля, адже зараз, коли ми відкриваємо продажі – об’єкт вже повністю зведено та проходить стадія завершення оздоблювальних робіт.

Ще одним перспективним проєктом є апарт-готель Velmy, розташований в Буковелі, одному з найпопулярніших гірськолижних курортів України. Velmy пропонує преміальні апартаменти з сучасним ремонтом, підземним і наземним паркінгом, ресторанами, SPA-центром, басейном з панорамним видом на Карпати, тренажерним залом, конференц-залом і дитячим центром. Розташування поруч з озером Молодість та одразу двома підйомниками робить локацію готелю справжнім козирем проєкту.

Готель орієнтований на туристів, що шукають комфортний відпочинок в горах, а також на бізнесменів, які приїжджають на ділові зустрічі. Інвестори можуть очікувати стабільний дохід до 11-13% річних завдяки високому рівню зайнятості апартаментів протягом усього року. Velmy також надає можливість вигідного розтермінування від забудовника.

Проєкт Velmy відзначається не лише високою якістю будівництва та зручностями, а й привабливими фінансовими показниками. Окупність інвестицій в апартаменти Velmy становитиме близько 8-9 років за умов сьогоднішніх цін та динаміки попиту на житло в Буковелі. Враховуючи високий попит на оренду житла в Буковелі та постійний потік туристів, інвестори можуть розраховувати на стабільний дохід протягом усього року. Натомість після завершення повномасштабної війни, терміни окупності можуть набагато скоротитися, а дохідність легко перевалити за 20+% річних.

Світова практика показує, що апарт-готелі стають все більш популярними серед інвесторів, оскільки вони поєднують у собі високу прибутковість та гнучкість у використанні нерухомості. В Європі та США середня окупність апарт-готелів становить 14-15 років, тоді як в Україні цей показник може бути значно нижчим завдяки нижчим витратам на будівництво та зростаючому попиту. Важливим аспектом успішного інвестування є вибір надійного забудовника з хорошою репутацією та вдале розташування об'єкта.

Інвестиції в апарт-готелі в Україні можуть бути дуже прибутковими, особливо враховуючи міжнародний досвід та тенденції. Ринок апарт-готелів має значний потенціал для розвитку, а інвестори, які готові вкладати кошти на ранніх етапах будівництва, можуть отримати значні вигоди в майбутньому. Perfect Group є одним з піонерів перспективного сегмента, пропонуючи об’єкти в різних сегментах та географічних регіонах: комфорт-класу в Києві з проектом Лебединий Guest House, та преміум-класу в Буковелі, розпочавши зведення комплексу Velmy.

Сьогодні точно варто придивитися до нового для України формату апарт-готелів, де забудовник та інвестор стають партнерами на тривалий період часу, зацікавленні у якнайшвидшому зведенні, якісному ремонті та ефективному управлінні майном, щоб скоріше починати генерувати дохід від здачі в оренду. До того ж інвестор отримує не лише актив, але й можливість самому відпочивати в зручних та преміальних локаціях повністю безкоштовно.