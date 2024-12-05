Золотовалютные резервы Украины выросли впервые за последние месяцы: что изменилось

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины выросли после двухмесячного падения. Так, по итогам ноября-2024 их объем увеличился на 9,1% – с 36,6 млрд долл. до 39,9 млрд долл. (падение за сентябрь составляло 8,1%, за октябрь – 6%). Главные причины роста – значительные поступление средств от партнеров Украины и уменьшение объемов продажи валюты для "удержания" валютного курса.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Сумма ЗВР пока и не вернулась к рекорду, который фиксировался по итогам марта-2024 (более 43 млрд). Ранее в НБУ прогнозировали, что резервы снова достигнут этого показателя уже по результатам декабря-2024.

Нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 5 месяцев будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в октябре 2024 года: что повлияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 6,67 млрд долл. (месяцем ранее –1,99 млрд). При этом на обслуживание долгов Украина потратила 433,8 млн долл., кроме того, еще 263,8 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал на валютном рынке 2,714 млрд долл. (в октябре – 3,42 млрд), а выкупил 4,4 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,707 млрд долл. – на 21% меньше, чем в октябре.

. Нацбанк продал на валютном рынке 2,714 млрд долл. (в октябре – 3,42 млрд), а выкупил 4,4 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,707 млрд долл. – на 21% меньше, чем в октябре. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 71,9 млн долл.

В целом золотовалютные резервы служат для осуществления международных расчетов и платежей, включая обслуживание государственного долга, а также для покрытия дефицита платежного баланса. Они также необходимы для поддержания стабильности национальной валюты, т.к. позволяют Нацбанку продавать иностранную валюту на межбанковском рынке для компенсации ее недостатка. Кроме того, при избытке иностранной валюты на рынке регулятор может закупать ее для пополнения резервов.

В Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 декабря это 5,8%. Ценные бумаги занимают 71,9% всего объема ЗВР, а оставшиеся 22,3% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, по состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,331 трлн грн. Это на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября. При этом хранить свои сбережения украинцы предпочитают в гривне.

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