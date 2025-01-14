Зеленский предложил криминализировать обход санкций в Украине: законопроект уже в Раде

Президент Украины подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, с наказанием в виде штрафов до 2 млн грн или лишением свободы до 10 лет. Новый закон станет важным элементом гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами.

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Соответствующий законопроект №12406 появился на сайте парламента. Пока документ передан в Верховную Раду и направлен на рассмотрение руководству парламента.

В вечернем обращении 13 января 2025 года президент Зеленский подчеркнул, что санкции являются одним из наиболее эффективных инструментов давления на агрессора. Введение уголовной ответственности за их обход преследует цель усилить это давление и обеспечить экономическую и политическую безопасность страны. "Санкции – это один из наиболее эффективных инструментов справедливого давления на Россию и всех, кто с ней связан или работает на войну", – отметил Зеленский.

Заместитель министра юстиции Инна Богатых добавила, что государственные органы постоянно сталкиваются со случаями обхода санкций с помощью различных схем, таких как многократная перерегистрация бизнеса, фиктивное банкротство или передача активов через третьи лица. Поэтому необходимо законодательно урегулировать эти вопросы, чтобы создать действенный механизм наказания нарушителей.

Основные положения законопроекта

Новый законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и Закон Украины "О санкциях". Ключевые моменты документа:

виды ответственности:

уголовная ответственность за преднамеренное или неосторожное нарушение санкций, а также за умышленный обход санкций;

за преднамеренное или неосторожное нарушение санкций, а также за умышленный обход санкций; под ответственность попадают как физические лица (в частности, подсанкционные и их пособники), так и должностные и должностные лица компаний.

(в частности, подсанкционные и их пособники), так и компаний. порог ответственности:

для большинства случаев нарушение порог составляет более 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (примерно 3000 евро );

(примерно ); если речь идет о товарах военного назначения или двойного использования, порог не устанавливается, и ответственность наступает в любом случае.

наказание:

штрафы от 425 000 грн. до 2 млн. грн. или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет;

от или лишение свободы на срок от лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет;

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от конфискация имущества в случае серьезных нарушений;

в случае серьезных нарушений; для юридических лиц, нарушающих санкционный режим, предусмотрены штрафы, конфискация имущества или даже ликвидация компании.

По словам Ольги Стефанишиной, вице-премьер-министра по европейской интеграции, Украина должна не только внедрять международные санкции, но и иметь четкий механизм ответственности за их нарушение. Такая практика уже существует в странах ЕС, США и Канаде, а Евросоюз планирует ввести аналогичное законодательство до мая 2025 года. "Украина должна двигаться в ногу с ЕС и другими странами-партнерами, вводя уголовную ответственность за нарушение санкций как элемент евроинтеграции", – подчеркнула Стефанишина.

Ожидается, что принятие этого законопроекта позволит Украине более эффективно бороться с теми, кто пытается обойти санкционные ограничения. Новые нормы создадут сдерживающий эффект для потенциальных нарушителей и способствуют уменьшению количества случаев обхода санкций.

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